HLV Kim Sang-sik tiếp tục trọng dụng Nguyễn Đình Bắc ở tuyển U23 Việt Nam

Tường Phước

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Giải U23 châu Á 2026 hôm 22-12

Nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026 là 23 cầu thủ U22 quốc gia vừa đoạt tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. 

Bên cạnh đó, danh sách tập trung lần này được bổ sung thêm hai tuyển thủ, gồm hậu vệ Lê Văn Hà (Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Becamex TP HCM).

HLV Kim Sang-sik tiếp tục trọng dụng Nguyễn Đình Bắc ở tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Đây đều là những cầu thủ thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung của đội tuyển U23 Việt Nam từ năm 2024, được đánh giá cao về khả năng thích nghi với triết lý huấn luyện của HLV Kim Sang-sik.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 23-12, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho đấu trường châu lục. Ngày 26-12, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn nhằm tăng cường thể lực, hoàn thiện lối chơi và nhân sự.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục trọng dụng Nguyễn Đình Bắc ở tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Trong thời gian tập huấn tại đây, thầy trò ông Kim dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu chất lượng cao với đội tuyển U23 Syria, qua đó giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng và điều chỉnh chiến thuật trước thềm giải đấu.

Sau giai đoạn tập huấn, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Ả Rập Saudi vào ngày 1-1-2026 để tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026. 

Kỳ này, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá mạnh, khi lần lượt chạm trán U23 Jordan vào ngày 6-1, U23 Kyrgyzstan (ngày 9-1) và chủ nhà U23 Ả Rập Saudi (ngày 12-1).

HLV Kim Sang-sik tiếp tục trọng dụng Nguyễn Đình Bắc ở tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Với sự chuẩn bị bài bản, lực lượng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng tinh thần hưng phấn sau thành công tại SEA Games 33, đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện hình ảnh tích cực, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm tại sân chơi U23 châu Á 2026.

Nhìn lại chiếc HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam: Dấu ấn từ những siêu dự bị

Nhìn lại chiếc HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam: Dấu ấn từ những siêu dự bị

Xuyên suốt trong hành trình giành HCV SEA Games 33, có cả dấu ấn của các "siêu dự bị" - những người được chọn cho khoảnh khắc lịch sử

Niềm tin vào lứa U22 Việt Nam

Lội ngược dòng thắng chủ nhà Thái Lan để đoạt tấm HCV SEA Games 33, tuyển U22 Việt Nam đã làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam nức lòng

AFC đánh giá cao đẳng cấp U23 Việt Nam

(NLĐO) - Trước vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi đầu tháng 1, LĐBĐ châu Á (AFC) nhận định U23 Việt Nam là đội bóng có khả năng tạo bất ngờ.

