AFC đánh giá cao đẳng cấp U23 Việt Nam

Tường Phước (Ảnh: Ngọc Linh)

(NLĐO) - Trước vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi đầu tháng 1, LĐBĐ châu Á (AFC) nhận định U23 Việt Nam là đội bóng có khả năng tạo bất ngờ.

Theo nhận định của AFC, U23 Việt Nam với nòng cốt lực lượng là các cầu thủ lứa U22, tiếp tục được xem là một trong những đội tuyển giàu kinh nghiệm và có bản sắc rõ nét tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, diễn ra ở Ả Rập Saudi.

AFC đánh giá cao đẳng cấp U22 Việt Nam - Ảnh 1.

AFC nhấn mạnh, U23 Việt Nam liên tục góp mặt tại vòng chung kết của giải đấu U23 đẳng cấp nhất châu Á, từng đoạt ngôi Á quân ở Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018. Thành tích này được xem là cột mốc lịch sử, thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và khả năng thích nghi tốt của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục.

AFC đánh giá cao tinh thần chiến đấu, tính tổ chức và sự kỷ luật trong lối chơi của U23 Việt Nam.

Đội bóng thường không sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình vượt trội nhưng rất gắn kết, có tốc độ và khả năng tận dụng tốt cơ hội ở những thời điểm quyết định của trận đấu.

AFC đánh giá cao đẳng cấp U22 Việt Nam - Ảnh 2.

AFC cũng đặc biệt nhắc tới hành trình vượt qua vòng loại với kết quả toàn thắng, qua đó giúp U23 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. "Liên tục hiện diện ở đấu trường châu lục cho thấy sự ổn định trong công tác đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam" - AFC nhận xét.

Bước vào giải đấu sắp tới, AFC cho rằng U23 Việt Nam sẽ là đối thủ không dễ bị khuất phục, đủ khả năng tạo ra những bất ngờ, trở thành ứng viên vô địch, nếu tiếp tục phát huy bản lĩnh cùng kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiều kỳ tham dự giải đấu này.

Sau SEA Games 33, đoàn quân HLV Kim Sang-sik sẽ có thời gian nghỉ hồi phục ngắn, trước khi tập trung trở lại vào ngày 23-12, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào tháng 1-2026.


Nhìn lại chiếc HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam: Dấu ấn từ những siêu dự bị

Nhìn lại chiếc HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam: Dấu ấn từ những siêu dự bị

Xuyên suốt trong hành trình giành HCV SEA Games 33, có cả dấu ấn của các "siêu dự bị" - những người được chọn cho khoảnh khắc lịch sử

Báo chí Thái Lan: “Bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan từ lâu”

(NLĐO) - Thất bại của U22 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã mở ra một cuộc “tự vấn” hiếm thấy trong truyền thông xứ chùa vàng.

HLV Kim Sang-sik tiết lộ lời động viên giúp U22 ngược dòng khó tin trước Thái Lan

(NLĐO) - Sau khi giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ với giới truyền thông Hàn Quốc.

U22 Việt Nam U23 Việt Nam HLV Kim Sang-sik vck u23 chậu á 2026
