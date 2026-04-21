Pháp luật

"Đất tặc" ở Đà Nẵng bị phạt, tịch thu gần nửa tỉ đồng

Trần Thường

(NLĐO) – Ngang nhiên khai thác đất trái phép với khối lượng lên tới hơn 3.500 m3, một người đàn ông ở TP Đà Nẵng bị xử phạt

Ngày 21-4, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đã ký báo cáo về việc giải quyết vụ việc khai thác khoáng sản không phép tại khu vực Hóc Tra (thôn Thạnh Xuyên, xã Thu Bồn).

Đà Nẵng xử phạt đất tặc với số tiền gần nửa tỷ đồng - Ảnh 1.

Khu vực đất bị khai thác trái phép nằm sát mỏ đất Hóc Tra được cấp phép cho một doanh nghiệp

Theo báo cáo, qua thông tin phản ảnh về việc khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương, UBND xã Thu Bồn đã cử công chức phòng Kinh tế của xã vào hiện trường để kiểm tra, lập biên bản hiện trạng, đồng thời thành lập tổ giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản tại địa điểm trên.

Qua quá trình thẩm tra, xác minh, đo đạc tại hiện trường xác định vị trí vi phạm thuộc thửa đất số 641, tờ bản đồ Lâm nghiệp 1/10.000, loại đất rừng sản xuất, theo hồ sơ đất thuộc UBND xã quản lý (ông Lê Long Hồ nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay của bà Lê Thị Lựu, khu đất hiện đang trồng keo khoảng 2 năm tuổi).

Diện tích khai thác 3.514 m2, khối lượng khai thác 4.749,7 m3, phần lớn là đất sét, gạch 25%; đất san lấp 75%; đối tượng vi phạm là ông Lê Long Hồ, hiện trú tại địa phương.

Căn cứ Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24-3-2020, UBND xã Thu Bồn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Long Hồ 45 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND xã Thu Bồn quyết định phạt bổ sung, tịch thu toàn bộ khoáng sản khai thác không phép quy đổi bằng tiền với giá trị hơn 451 triệu đồng.

Chưa được cấp phép đã rầm rộ khai thác mỏ đất "khủng" ở Gia Lai

Chưa được cấp phép đã rầm rộ khai thác mỏ đất "khủng" ở Gia Lai

(NLĐO) - Dù chưa được cấp phép khai thác nhưng một mỏ đất lớn ở Gia Lai vẫn có người, phương tiện vào khai thác rầm rộ

Hiện trạng mỏ đất nơi Tuấn "thần đèn" và đồng phạm khai thác vượt phép đặc biệt lớn thế nào?

(NLĐO)- Bộ Công an cáo buộc, Tuấn "thần đèn" chỉ đạo đồng phạm tổ chức khai thác mỏ đất ngoài phạm vi, vượt công suất với tổng khối lượng đặc biệt lớn

Đà Nẵng: Đề xuất gia hạn, nâng công suất cho hàng loạt mỏ đất đá

(NLĐO) - Nhằm đảm bảo nguồn nguyên vật liệu, đặc biệt ưu tiên cho các công trình trọng điểm, UBND TP Đà Nẵng đề xuất nâng công suất, gia hạn các mỏ khoáng sản còn thời hạn khai thác theo giấy phép còn hiệu lực.

