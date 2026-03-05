HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhà ở xã hội “tắc” khâu nộp hồ sơ, Sở Xây dựng TPHCM lên tiếng

QUỐC ANH

(NLĐO) - Người dân bức xúc vì chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt. Cơ quan chức năng TPHCM đề nghị "phải tiếp nhận, không đóng cửa".

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 5-3, ông Nguyễn Tiến Hưởng, Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM, thông tin về dự án nhà ở xã hội được dư luận quan tâm là dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng.

TPHCM: Người dân "bế tắc" nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng lên tiếng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Hưởng, Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM nói về dự án nhà ở xã hội ở trung tâm thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng nhận được phản ánh của báo chí và người dân về việc người dân không thể nộp đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại theo thời gian tiếp nhận đơn đăng ký đã được công bố, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân có nhu cầu về nhà ở xã hội.

Ông Hưởng cho biết theo quy định sau 30 ngày kể từ ngày khởi công thì chủ đầu tư phải thực hiện công bố thông tin dự án theo điểm a khoản 1 điều 38 Nghị định 100/2024 của Chính phủ.

Theo ông Hưởng, công bố để người dân bị hồ sơ, theo dõi và giám sát theo quy định trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua (thuê) nhà ở xã hội.

"Nghị định 100/2024 nói nội dung nộp đơn đăng ký nhưng nộp đăng ký để chủ đầu tư nắm bắt, khảo sát nhu cầu, khối lượng chứ chưa phải nộp hồ sơ mua. Hiện nay, chủ đầu tư mới đang thực hiện điểm a, đúng ra chủ đầu tư phải làm việc này lâu" - đại diện Sở Xây dựng nói.

Ông Nguyễn Tiến Hưởng, Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM, thông tin về dự nhà ở xã hội ở trung tâm thành phố.

Sau tiếp nhận phản ánh, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị chủ đầu tư quan tâm, tiếp nhận đơn.

"Mặc dù đơn này chỉ phục vụ công tác khảo sát nhưng người dân có nhu cầu nộp thì phải tiếp nhận chứ không phải đóng cửa không nhận. Sở đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư khẩn trương tiếp nhận đơn" – ông Hưởng nói.

Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ thực hiện theo điểm b, khoản 1 Điều 38 là tiếp nhận hồ sơ một lần nữa, theo đó gửi văn bản về Sở Xây dựng về công bố thông tin thời gian bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ.

Công khai thông tin này tối thiểu 30 ngày trước ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ. Vì vậy, mốc thời gian hết hạn 31-3 không phải là mốc nộp hồ sơ.

"Do đó, người dân có nhu cầu mua nhà thì hoàn toàn yên tâm vì còn một đợt công bố thông tin chính thức. Công bố đó thì ít nhất 30 ngày sau mới tiếp nhận hồ sơ" – ông Hưởng nói.

TPHCM: Người dân "bế tắc" nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng lên tiếng - Ảnh 2.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TPHCM, quy mô 1.254 căn hộ.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đang xây dựng phần mềm để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Khi hoàn thành, Sở Xây dựng sẽ công bố chính thức lên trang thông tin điện tử của Sở để người dân theo dõi, đăng ký mua căn hộ.

Theo phản ánh, Sở Xây dựng TPHCM đã công bố thông tin dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt với hơn 1.000 căn hộ dành cho người thu nhập thấp, người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký từ đầu tháng 2 đến hết ngày 31-3.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ phía người dân và ghi nhận thực tế thì chủ đầu tư vẫn chưa tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án và cho biết thời gian nhận và kết thúc nhận hồ sơ, số lượng căn hộ để bán và cho thuê sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng khi chủ đầu tư đủ điều kiện.

