HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đất Xanh chính thức đổi tên

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Đất Xanh Group đổi tên thành BLUEMARQ Group, chuyển từ mô hình phát triển bất động sản thành tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản.

Ngày 20-5, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) chính thức công bố đổi tên thương hiệu thành Công ty CP BLUEMARQ Group, đánh dấu bước chuyển mới trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp sau hơn 20 năm hoạt động trên thị trường bất động sản.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc thay đổi thương hiệu không chỉ dừng ở nhận diện mới mà còn gắn với quá trình tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động. BLUEMARQ Group định hướng chuyển từ doanh nghiệp phát triển bất động sản truyền thống sang mô hình tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Bùi Ngọc Đức, Chủ tịch HĐQT BLUEMARQ Group, cho rằng thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mới, khi dòng tiền không còn tập trung chủ yếu vào hoạt động “xây và bán” mà dần dịch chuyển sang lĩnh vực quản lý tài sản và khai thác giá trị dài hạn. 

Theo ông Đức, quá trình hoàn thiện pháp lý của thị trường cũng mở ra cơ hội phát triển bền vững hơn cho các doanh nghiệp có năng lực tái cấu trúc.

Đất Xanh đổi tên thành BLUEMARQ Group: Bước chuyển mạnh mẽ trong kinh tế 2026 - Ảnh 2.

Đất Xanh Group đổi tên thành BLUEMARQ

Tại sự kiện, ông Lương Trí Thìn, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược, nhấn mạnh các mô hình kinh doanh chỉ dựa vào phát triển và bán sản phẩm thường chịu tác động lớn từ chu kỳ thị trường. Trong khi đó, những tập đoàn phát triển lâu dài thường xây dựng nền tảng quản lý tài sản và tạo dòng tiền ổn định từ hệ sinh thái đầu tư. 

Theo ông Thìn, việc đổi tên và tái định vị lần này là bước đi nhằm mở rộng vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị tài chính và bất động sản.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng giám đốc BLUEMARQ Group, cho biết hệ sinh thái mới của tập đoàn được xây dựng dựa trên 4 trụ cột chính. Trong đó, BLUEMARQ Investment phụ trách đầu tư và kết nối nguồn vốn chiến lược; BLUEMARQ Development tập trung phát triển dự án; BLUEMARQ Asset Management đảm nhiệm quản lý, vận hành tài sản và tối ưu nguồn thu dài hạn; còn thương hiệu Dat Xanh tiếp tục duy trì vai trò hệ thống dịch vụ và phân phối bất động sản với mạng lưới gần 100 công ty, chi nhánh trên toàn quốc.

Theo doanh nghiệp, tên gọi BLUEMARQ được kết hợp từ “BLUE” – biểu tượng cho sự tin cậy, tính kỷ luật và tư duy của các định chế tài chính quốc tế – cùng “MARQ”, mang ý nghĩa dấu ấn dẫn đầu. Bộ nhận diện thương hiệu mới sử dụng tông xanh dương đậm kết hợp vàng ánh kim, hướng tới hình ảnh hiện đại và chuyên nghiệp hơn.

BLUEMARQ Group hiện có tổng tài sản hợp nhất hơn 38.100 tỉ đồng, vốn điều lệ trên 11.141 tỉ đồng cùng khoảng 4.500 nhân sự. 

Tin liên quan

Dat Xanh Services bổ nhiệm tổng giám đốc mới

Dat Xanh Services bổ nhiệm tổng giám đốc mới

(NLĐO) - Ông Trần Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch HĐQT Dat Xanh Services, sẽ làm Tổng Giám đốc, là người đại diện pháp luật từ ngày 31-3.

Đất Xanh sắp đổi tên để thoát định vị “công ty dịch vụ”

(NLĐO) - Đất Xanh sẽ đổi tên và điều chỉnh chiến lược thương hiệu nhằm chuyển dịch từ hình ảnh “công ty dịch vụ” sang mô hình tập đoàn đầu tư

Tập đoàn Đất Xanh công bố thông tin về chủ tịch và tổng giám đốc

(NLĐO)- Tập đoàn Đất Xanh bổ nhiệm chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc mới trước ngày đại hội nhằm chủ động xác lập chiến lược phát triển.

bất động sản Đất Xanh Lương Trí Thìn Bluemarq Đất Xanh đổi tên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo