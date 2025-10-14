Những cú phát bóng phá bước một của đối thủ, phòng thủ hàng sau cực kỳ hiệu quả là dấu ấn của HLV Ngọc Hoa, giúp đội bóng VTV Bình Điền Long An của cô vượt qua dàn cầu thủ Ngân hàng Công Thương, vào tối 12-10.

Hạ Ngân hàng Công Thương với tỉ số thuyết phục 3-1, VTV Bình Điền Long An giành vé đầu tiên vào chơi trận chung kết nữ Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia 2025.

Đây là kết quả đã được dự báo sau khi đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An là một trong hai đội bóng - cùng với LPBank Ninh Bình - vượt qua được vòng bảng ngay sau khi giai đoạn một khép lại. Cầm trong tay tấm vé bán kết sớm, đội bóng của HLV Ngọc Hoa quyết định dùng 2 trận đấu còn lại của vòng bảng lần lượt gặp TP HCM và Hóa chất Đức Giang Lào Cai để rà soát lực lượng, chỉnh sửa chiến thuật.

Ngoại binh Roni Jones-Perry (21) ghi điểm quan trọng đưa VTV Bình Điền Long An vào chung kết. Ảnh: THIÊN HOÀNG

Người hâm mộ hài lòng khi chứng kiến VTV Bình Điền Long An thể hiện được phong độ gần như tốt nhất khi chạm trán Ngân hàng Công Thương ở bán kết. Cổ động viên của họ phấn khích khi chứng kiến chủ công người Mỹ Roni Jones-Perry bùng nổ ở bán kết.

Các thông số của ngoại binh này cực tốt, bao gồm 26 điểm tấn công, 2 điểm phát bóng và 1 điểm chắn bóng, góp công quan trọng vào hơn 1/4 tổng điểm toàn đội. Không chỉ có Roni Jones-Perry, các VĐV trẻ như Kim Thanh, Như Anh, Lan Vy, Kim Thoa, Khánh Đang, Lữ Phương đều thể hiện tốt quyết tâm chiến đấu và khát vọng chiến thắng.

Cơ hội để VTV Bình Điền Long An bảo vệ thành công ngôi vô địch đang rộng mở, dù chưa rõ đối thủ của họ ở chung kết sẽ là ai, BTL Thông Tin hoặc LPBank Ninh Bình.

Cùng với nữ VTV Bình Điền Long An, nhà vô địch 2024 Biên Phòng cũng đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải nam, chờ đối đầu cùng với một trong hai đối thủ là Công an TP HCM hoặc Thể Công Tân Cảng.