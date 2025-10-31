Dấu ấn lung linh từ ngôn ngữ cát của nghệ sĩ Đặng Trí Đức

Nghệ sĩ Đặng Trí Đức

Tối 30-10, trong không gian nghệ thuật trầm ấm và đầy cảm xúc của chương trình "Vietnam Storytelling – Việt Nam kể truyện", nghệ sĩ tranh cát Đặng Trí Đức đã khiến khán giả sống lại những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện cổ tích, những lát cắt bình dị của quê hương qua từng hạt cát nhỏ bé.

Từng nét vẽ, từng chuyển động trên bàn ánh sáng nơi đối với anh là thế giới huyền ảo từ đôi tay và những hạt cát, anh đã biến hóa thành những hình ảnh sinh động của một Việt Nam hiền hòa, kiêu hãnh và nhân ái.

Đặng Trí Đức – người kể chuyện bằng cát

Từ lâu, tên tuổi Đặng Trí Đức đã gắn liền với nghệ thuật tranh cát Việt Nam trên các sân khấu trong và ngoài nước.

Anh là một người sáng tạo, mà còn là "người kể chuyện của hồn Việt", khi mỗi bức tranh cát anh đã tạo ra đều mang đậm tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và thông điệp nhân văn sâu sắc.

Đối với Chi hội tác giả Hội Sân khấu TP HCM, anh là người giàu năng lượng, luôn mang đến niềm vui cho mọi người và miệt mài sáng tác. Anh góp phần to lớn với hệ sinh thái "kịch bản đương đại" cung cấp cho các đơn vị nghệ thuật mà ngôn ngữ anh vận dụng là các loại rối, từ rối bóng, rối que, rối đen đến rối nước.

Nghệ sĩ Đặng Trí Đức và MC Mai Anh giao lưu với khán giả

Trong chương trình "Vietnam Storytelling", nghệ sĩ Đặng Trí Đức dẫn dắt khán giả qua bốn câu chuyện nhỏ, như bốn chương trong một bản trường ca: "Hello Vietnam!" – mở ra hành trình khám phá đất nước qua âm nhạc Phạm Duy và ánh sáng lung linh; "Cội nguồn" – tái hiện truyền thuyết "Con Rồng Cháu Tiên", nhắc nhớ nguồn gốc thiêng liêng của dân tộc Việt.

"Nhật ký của mẹ" mang đến xúc cảm dịu dàng về tình mẫu tử, gắn kết con người với quê hương bằng sợi dây yêu thương vô hình. "Và những bông hoa sẽ nở" khép lại chương trình bằng niềm tin, hy vọng và sức sống bền bỉ của con người Việt Nam sau những giông bão.

Đặng Trí Đức - Tranh cát không lời nhưng là ngôn ngữ vô tận

Nếu hội họa là sự kết tinh của đường nét và màu sắc, thì tranh cát trình diễn lại là sự thăng hoa của khoảnh khắc. Mỗi tác phẩm chỉ tồn tại trong vài phút, nhưng lại chạm sâu vào cảm xúc người xem bằng sự mong manh, tinh tế và chân thực.

Với bàn tay khéo léo và cảm xúc tinh tế, Đặng Trí Đức đã biến những hạt cát vô tri thành biểu tượng của ký ức và khát vọng. "Anh vẽ bằng chính tâm hồn của mình, biến những hạt cát thành lời và chạm đến ký ức của người xem" –nhà biên kịch Nguyễn Thu Phương nói.

Từ trái sang: Tác giả Trần Mỹ Dung, Nguyễn Thu Phương, Đặng Trí Đức, MC Mai Anh, Trần Mỹ Trang và Trần Kim Khôi (bế con) đến tham dự đêm nghệ thuật và chúc mừng nghệ sĩ Đặng Trí Đức

Xem đêm diễn này, khán giả vỡ òa vì âm nhạc và ánh sáng hòa quyện cùng từng chuyển động đã tạo nên một bản giao hưởng của hình và tiếng, vừa thơ mộng vừa đầy tự hào dân tộc.

"Đây là chương trình tôi ấp ủ từ nhiều năm và mong muốn quảng bá hình ảnh tuyệt đẹp của đất nước, con người Việt Nam thân yêu" – nghệ sĩ Đặng Trí Đức chia sẻ.

Đặng Trí Đức - Từ Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Điểm đặc biệt và đáng tự hào là sau đêm nghệ thuật đặc biệt này, nghệ sĩ Đặng Trí Đức sẽ mang "Vietnam Storytelling – Việt Nam kể truyện" đến trình diễn tại Liên hoan Nghệ thuật Thiếu nhi Quốc tế Nabeul Festival for Kids 2025 tại Tunisia (từ 21 đến 28-12).

Đây là niềm vinh dự cá nhân anh và minh chứng cho hành trình hội nhập của nghệ thuật Việt Nam khi những giá trị truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, có thể chạm đến trái tim khán giả quốc tế.

Nghệ sĩ Đặng Trí Đức luôn miệt mài sáng tạo để biến những hạt cát thành bức tranh tuyệt đẹo về đất nước và con người Việt Nam

"Vietnam Storytelling" là một buổi biểu diễn với lời tri ân dành cho quê hương, cho cội nguồn và cho công chúng yêu thích tranh cát mà Đặng Trí Đức đã thực hiện thành công, tạc trong tâm trí người xem dấu ấn rất riêng của anh.

Qua ngôn ngữ của cát, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ý thức bảo tồn và phát huy văn hóa Việt trong thế hệ trẻ.

Mỗi hạt cát trên bàn ánh sáng là một hạt ký ức, một giọt yêu thương, và khi kết lại thành hình, đó là bức tranh Việt Nam, một đất nước nhỏ bé nhưng giàu lòng nhân ái, luôn vươn mình ra thế giới với những nỗ lực vì trái đất tốt đẹp hơn.

"Vẫn còn sức khỏe và năng lượng thì tôi vẫn tiếp tục lao động sáng tạo, đem những hạt cát nhỏ gieo nên ước mơ sống tốt, sống đẹp và chung tay bảo vệ mầm xanh của cuộc sống" – nghệ sĩ Đặng Trí Đức chia sẻ.



