“Destination runway fashion week” với sự dẫn dắt của Xuân Lan: Thời trang trẻ em Việt Nam bùng nổ!

Dấu ấn siêu mẫu Xuân Lan ở "Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam 2025"

Destination Runway Fashion Week", sự kiện thời trang chuyên nghiệp dành cho trẻ em tại Việt Nam vừa kết thúc với sự dẫn dắt của siêu mẫu Xuân Lan để lại nhiều ấn tượng.

Mùa Destination Runway fashion week (Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam) 2025 với chủ đề "Tropical Jungle", dẫn dắt khán giả bước vào một thế giới nhiệm màu, nơi thời trang, âm nhạc và những câu chuyện tuổi thơ đan xen, tạo nên những khoảnh khắc khó quên trên sàn runway.

"Destination Runway Fashion Week 2025" đặt trọng tâm vào việc tôn vinh cá tính và năng lượng sáng tạo của thế hệ người mẫu nhí, thay vì dựa vào sức hút của các ngôi sao lớn.

Siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ: "Tôi muốn các em nhỏ được tự do bộc lộ bản thân, mang đến những màn trình diễn chuyên nghiệp, rực rỡ và truyền cảm hứng, góp phần tô điểm cho bức tranh mùa hè thêm sống động."

Tâm huyết của Xuân Lan cho ngành thời trang Việt

Dấu ấn siêu mẫu Xuân Lan ở "Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam 2025"

Sự kiện được tổ chức bởi Xuan Lan Entertainment, phối hợp cùng Parc Mall Quận 8, với sự đồng hành từ Xuan Lan's Academy - học viện đào tạo độc quyền do siêu mẫu Xuân Lan sáng lập. "Destination Runway Fashion Week 2025" quy tụ 11 nhà thiết kế và thương hiệu nổi tiếng như: NTK Thiên Ân Victoria, NTK Tommy Tường Lê, Thương hiệu Thỏ Nhím Kids, NTK Cường Nguyễn, Thương hiệu Ritara, Thương hiệu Dexnol, NTK Huỳnh Thành Phát, Thương hiệu Domark Kids, NTK Tommy Tường Lê, NTK Trần Minh,..

Dấu ấn siêu mẫu Xuân Lan ở "Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam 2025"

Để chuẩn bị cho show diễn, ban tổ chức đã tiến hành các buổi casting kỹ lưỡng nhằm tuyển chọn những gương mặt người mẫu nhí và tuổi teen phù hợp.

Các tài năng trẻ được đào tạo bài bản tại Xuan Lan's Academy, đảm bảo mang đến những phần trình diễn tự tin và chuyên nghiệp.

Nổi bật trong danh sách người mẫu tham gia là bé Thỏ (con gái siêu mẫu Xuân Lan), cùng các gương mặt triển vọng như Trọng Phương,Tuấn Khải,Nhật Lâm, Pun Trần, Nhã Tâm, Tuấn Khải, Cheryl Dương, Trúc Hà, Mina Lê, Quỳnh Anh, Khánh Linh, Anh Thư,Tina Khánh Ngọc.

Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam 2025

Ngoài ra, show diễn còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Kim Hải, ca sĩ Phương Vy Idol, gia đình Đạt G - Cindy Lư, diễn viên Thiên An và các người mẫu chuyên nghiệp.

Dấu ấn siêu mẫu Xuân Lan ở "Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam 2025"

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, "Destination Runway Fashion Week 2025" còn lan tỏa thông điệp nhân văn thông qua sự đồng hành cùng Quỹ Mạch Sống - tổ chức thiện nguyện do Xuân Lan phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành lập.

Quỹ hướng đến hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mang lại hy vọng và tương lai tươi sáng hơn cho những mầm non của đất nước.