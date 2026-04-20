Sức khỏe

Đau bụng kéo dài, đi khám mới biết mắc cùng lúc 2 khối ung thư

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp khi một bệnh nhân đồng thời mắc 2 khối ung thư nguyên phát ở hai cơ quan khác nhau

Ngày 20-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp khi xử lý đồng thời 2 khối ung thư nguyên phát ở hai cơ quan khác nhau trên cùng một bệnh nhân.

Trước đó, bệnh nhân T.T (56 tuổi, ngụ xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) nhập viện vì đau bụng kéo dài. 

Qua thăm khám và tầm soát, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc ung thư đại tràng sigma. Kết quả giải phẫu bệnh ban đầu xác định đây là ung thư biểu mô tuyến biệt hóa vừa, giai đoạn tiến triển.

Đau bụng kéo dài, đi khám mới biết mắc cùng lúc 2 khối ung thư - Ảnh 1.

Ê-kíp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị phẫu thuật cho bệnh nhân cùng lúc mắc 2 khối ung thư

Trong quá trình đánh giá toàn thân, các bác sĩ tiếp tục phát hiện thêm một nốt tổn thương khoảng 2 cm ở phổi trái, ban đầu nghi ngờ di căn. Tuy nhiên, sinh thiết cho thấy đây cũng là ung thư biểu mô tuyến.

Các bác sĩ đã đi đến kết luận cuối cùng là bệnh nhân đồng thời mắc 2 ung thư nguyên phát riêng biệt, trong đó ung thư phổi ở giai đoạn sớm (T1N0M0).

Sau hội chẩn, ê-kíp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã lựa chọn phương án phẫu thuật nội soi đồng thời. 

Ca mổ kéo dài khoảng 4,5 giờ, bao gồm cắt đại tràng sigma và cắt thùy trên phổi trái do TS. Trương Vĩnh Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện. Sau 6 ngày, bệnh nhân đã tỉnh táo, tự thở, ăn uống và đại tiện bình thường, các dẫn lưu đã được rút.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp khi một bệnh nhân đồng thời mắc 2 ung thư nguyên phát ở hai cơ quan khác nhau. Đặc biệt, việc thực hiện thành công phẫu thuật nội soi triệt căn cùng lúc cho cả 2 bệnh lý là một thách thức lớn, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Thành công của ca bệnh không chỉ giúp bệnh nhân tránh được nhiều lần phẫu thuật, giảm chi phí và thời gian điều trị, mà còn khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Mỹ phát triển xét nghiệm ung thư giá rẻ

(NLĐO) - MethylScan là xét nghiệm máu chi phí thấp giúp phát hiện sớm dấu hiệu của bệnh ung thư, bệnh gan và một số bệnh khác.

Có thể phát hiện ung thư qua giọng nói?

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã chứng minh rằng một số thay đổi nhỏ trong giọng nói có thể phản ánh dấu hiệu của ung thư thanh quản.

Vi khuẩn ăn khối u ung thư đã ra đời

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Waterloo đã phát triển một dòng vi khuẩn có khả năng tiêu diệt các khối u ung thư từ bên trong.

