Dầu diesel giảm gần 700 đồng/lít

Liên bộ quyết định xăng E5RON92 không cao hơn 23.790 đồng/lít (tăng 1.164 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 564 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 24.354 đồng/lít (tăng 603 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 7-5

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.494 đồng/lít (giảm 678 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.172 đồng/kg (tăng 1.145 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đưa ra đề xuất mới về đàm phán với Mỹ; các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) quyết định rời khỏi OPEC và OPEC+; Iran tấn công vào UAE; hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, 15 giờ ngày 29-4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu. Xăng E5RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít (tăng 792 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.125 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít (tăng 871 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.172 đồng/lít (tăng 1.475 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S, không cao hơn 20.027 đồng/kg (tăng 1.216 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).