Kinh tế

Đấu giá thành công "con tàu ma" Sheng Li đang neo đậu ở Côn Đảo

Thái Phương

(NLĐO) – Theo quy định hiện tại, tàu Sheng Li phải được xử lý tiêu hủy và bán, không có hình thức đánh chìm

Ngày 25-9, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận tàu chở hàng đông lạnh mang tên Sheng Li, đang ở Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ở đặc khu Côn Đảo trong tình trạng bỏ hoang, đã được bán đấu giá thành công.

Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá tài sản tàu Sheng Li chỉ được sử dụng để thu hồi phế liệu, không cải hoán sử dụng, không sử dụng cho mục đích khác.

Trước đó, Sở Tài chính TP HCM đã ủy quyền cho Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn tổ chức đấu giá tài sản là tàu Sheng Li, với giá khởi điểm 1,7 tỉ đồng. Số tiền đặt trước là 340 triệu đồng, không gồm thuế GTGT và các phí, lệ phí khác. 

- Ảnh 1.

Sheng Li là tàu chở hàng đông lạnh, được đóng từ năm 2002 với chiều rộng 8,5 m, chiều dài 52 m, trọng tải ước tính 12.000 tấn, hiện đã cũ, hư hỏng nặng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước khi tàu Sheng Li được bán đấu giá, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive đã có văn bản gửi Sở Du lịch TP HCM và các đơn vị liên quan, đề xuất đề án đánh chìm tàu Sheng Li, tạo nên một điểm lặn biển cao cấp tại khu vực Côn Đảo.

Việc này góp phần giúp thu hút du khách trong và ngoài nước, phát triển mảng du lịch xanh, hướng tới trải nghiệm thiên nhiên tại Côn Đảo.

Tuy nhiên, trong văn bản Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM trả lời Công ty Amadive, nêu rõ đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li là không phù hợp với Nghị định số 05/2017/NĐ-CP về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam. Theo đó, căn cứ các quy định hiện tại, chỉ có hai hình thức xử lý tàu Sheng Li là tiêu hủy và bán, không có hình thức đánh chìm. 

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ngô Tuấn Tú, Giám đốc Công ty Amadive, cho biết doanh nghiệp của ông không tham gia đấu giá con tàu Sheng Li vì theo quy định, chỉ có hai hình thức xử lý tàu là tiêu hủy và bán, chứ không được đánh chìm tàu để làm du lịch. Tuy nhiên, ông nói sẽ tiếp tục đề xuất một đề án khác, quy mô nhỏ hơn.

Tin liên quan

TP HCM bác bỏ đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li ở Côn Đảo

TP HCM bác bỏ đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li ở Côn Đảo

(NLĐO) – Đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li tạo điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo là không phù hợp với quy định.

Đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li, tạo sản phẩm du lịch độc đáo ở Côn Đảo

(NLĐO) - Một công ty du lịch vừa xây dựng đề án đánh chìm tàu Sheng Li, tạo nên một điểm lặn biển cao cấp tại khu vực Côn Đảo, TP HCM.

Đánh chìm tàu để làm du lịch, có khả thi?

Đề xuất đánh chìm tàu hàng Sheng Li tạo một điểm lặn biển cao cấp tại khu vực Côn Đảo là ý tưởng mới lạ nhưng còn nhiều ý kiến trái chiều

