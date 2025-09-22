TP HCM bác bỏ đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li ở Côn Đảo

Đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM trong văn bản gửi Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive có ý kiến với đề xuất đề án đánh chìm tàu Sheng Li tạo điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo.

Cụ thể, đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li là không phù hợp với Nghị định số 05/2017/NĐ-CP về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam. Căn cứ các quy định hiện tại, chỉ có hai hình thức xử lý tàu Sheng Li là tiêu hủy và bán, không có hình thức đánh chìm tàu Sheng Li.

"Hiện nay, Sở Tài chính đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức bán đấu giá tàu Sheng Li theo quy định. Trường hợp Công ty Amadive có nhu cầu tham gia đấu giá, đề nghị công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để có giải pháp xử lý tàu Sheng Li bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật" – văn bản của Sở Nông Nghiệp và Môi trường nêu rõ.

Tàu Sheng Li đang được neo đậu ở khu tránh trú bão cho tàu cá ở Côn Đảo

Trước đó, ngày 9-5-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là UBND TP HCM) đã ban hành Quyết định số 1275/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tàu Sheng Li. Trong đó có yêu cầu tổ chức, cá nhân trúng đấu giá tài sản chỉ được sử dụng để thu hồi phế liệu, không cải hoán sử dụng, không sử dụng cho mục đích khác.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, hồi đầu tháng 8-2025, Công ty Amadive đã có văn bản gửi Sở Du lịch TP HCM và các đơn vị liên quan, đề xuất đề án đánh chìm tàu Sheng Li, tạo nên một điểm lặn biển cao cấp tại khu vực Côn Đảo.

Theo đề án của Amadive, công ty đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li nhằm tạo ra một điểm lặn biển cao cấp và độc đáo tại khu vực biển Côn Đảo. Việc này góp phần giúp thu hút du khách trong và ngoài nước, phát triển mảng du lịch xanh, hướng tới trải nghiệm thiên nhiên tại Côn Đảo.

Theo Amadive, điểm lặn xác tàu sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, thu hút phân khúc khách hàng cao cấp, từ đó tạo thêm dư địa tăng trưởng và tạo việc làm chất lượng hơn cho người dân địa phương…

Sheng Li là tàu chở hàng đông lạnh, được đóng từ năm 2002 với chiều rộng 8,5 m, chiều dài 52 m, trọng tải ước tính 12.000 tấn. Hiện tại, con tàu này đã cũ, bị han gỉ, hư hỏng nặng, không sử dụng được và đang được neo đậu ở khu tránh trú bão cho tàu cá ở Côn Đảo. Trong khi đó, Amadive hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ du lịch lặn biển thể thao giải trí. Công ty có trụ sở tại Côn Đảo, được cấp phép hoạt động từ tháng 2-2021 và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao từ tháng 9-2022.



