Thời sự Xã hội

Đấu giá xe công ở Đà Nẵng: Mercedes-Benz không có người mua, nhiều xe trúng giá cao

B.Vân

(NLĐO) - Ngày 24-3, Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Việt Nam cho biết đã hoàn tất phiên đấu giá 28 ô tô thanh lý thuộc Sở Tài chính TP Đà Nẵng.

Đáng chú ý, ô tô Mercedes-Benz E300 (W212), biển số 80B-7879, sản xuất năm 2009, có giá khởi điểm cao nhất 282 triệu đồng nhưng tiếp tục đấu giá bất thành do không có khách hàng tham gia.

Đấu giá xe công Đà Nẵng: Mercedes - Benz không có người mua , nhiều xe trúng giá cao

Ô tô Mercedes-Benz E300 (W212), biển số 80B-7879 được rao bán nhiều lần nhưng không có khách mua

Trước đó, chiếc xe này đã nhiều lần được đưa ra đấu giá nhưng không thành công, với giá khởi điểm giảm dần từ hơn 632 triệu đồng (năm 2023) xuống hơn 588 triệu đồng (2024) và 470 triệu đồng (2025).

Trong tổng số 28 ô tô thanh lý, có 25 xe được đấu giá thành công, nhiều trường hợp có mức trúng cao hơn đáng kể so với giá khởi điểm. 

Cụ thể, xe Toyota Hiace biển số 43A-003.21 từ 150 triệu đồng lên 244 triệu đồng; Toyota Land Cruiser biển số 43A-005.86 từ 130 triệu đồng lên 176 triệu đồng; Toyota Crown biển số 43A-003.56 từ 220 triệu đồng lên 388 triệu đồng. 

Thấp nhất là xe Toyota Hiace biển số 43A-005.26, giá khởi điểm 15,2 triệu đồng, trúng 16,8 triệu đồng.

Theo Sở Tài chính TP Đà Nẵng, các xe ô tô trên được hình thành từ các quyết định thu hồi, thanh lý tài sản công của UBND thành phố, thực hiện đúng quy định hiện hành.

Đà Nẵng đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Bali

Đà Nẵng đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Bali

