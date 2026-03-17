Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa công bố tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án khu chung cư số 5, thuộc Khu B – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, với 849 căn hộ được mở bán trong đợt này.



Theo Sở Xây dựng, đơn vị đã nhận thông báo của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà ở Toàn Cầu về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án trên.

Dự án do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư, tọa lạc tại khu đất chung cư số 5, Khu B – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (nút giao các tuyến đường Huỳnh Tấn Của – Nguyễn Kim – Lê Trực), phường Hòa Xuân.

Quy mô dự án gồm 3 khối nhà ở xã hội với tổng cộng 1.040 căn hộ (khối XH1 có 424 căn, XH2 có 411 căn, XH3 có 205 căn), cùng 1 khối nhà thương mại và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.737 tỉ đồng.

Trong đợt này, chủ đầu tư mở bán 849 căn hộ, gồm 336 căn tại khối XH1, 345 căn tại khối XH2 và 168 căn tại khối XH3. Giá dự kiến là hơn 20 triệu đồng/m2, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ mở bán 849 căn hộ

Sở Xây dựng cho biết, hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội có thể liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư để được hướng dẫn và nộp hồ sơ bằng nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 16-4 đến 16-5. Việc hướng dẫn hồ sơ được thực hiện từ khi ban hành thông báo đến hết thời gian tiếp nhận.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà ở Toàn Cầu (số 420 Phạm Hùng, phường Hòa Xuân).

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà ở Toàn Cầu được thành lập ngày 25-7-2025, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có vốn điều lệ 370 tỉ đồng. Doanh nghiệp này có sự tham gia góp vốn của nhiều cổ đông, trong đó Công ty CP Phát triển 19 Tháng 8 nắm giữ 50% vốn.