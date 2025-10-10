HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

“Dấu hiệu tội phạm” trong vụ chìm 2 tàu cá khiến 9 người chết, mất tích ở sông Gianh

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị đang thụ lý, xác minh vụ chìm 2 tàu cá tại cửa sông Gianh khiến 9 người chết và mất tích có "dấu hiệu tội phạm".

Dấu hiệu tội phạm trong vụ chìm tàu cá ở sông Gianh khiến 9 người chết và mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng trục vớt một trong 2 tàu cá TP HCM gặp nạn trôi dạt vào bờ

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đang thụ lý, xác minh vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường thủy" xảy ra tại phường Bắc Gianh, đồng thời phát thông báo truy tìm 5 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá do bão số 10 gây ra.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 28-9, do ảnh hưởng của bão số 10 đổ bộ vào đất liền, 2 tàu cá mang số hiệu BV-92756 và BV-92754 của TP HCM đang neo đậu tại khu vực cửa sông Gianh (thuộc TDP Xuân Lộc, phường Bắc Gianh) bất ngờ bị đứt dây neo, trôi dạt và chìm.

Dấu hiệu tội phạm trong vụ chìm tàu cá ở sông Gianh khiến 9 người chết và mất tích - Ảnh 2.

Hình ảnh tàu cá BV-92754-TS cùng 5 ngư dân mất tích

Thời điểm xảy ra sự cố, có 13 ngư dân trên 2 tàu cá này. Hậu quả, 4 người được cứu sống, 4 người khác đã tìm thấy thi thể, còn 5 ngư dân đến nay vẫn chưa có tung tích.

Các nạn nhân mất tích gồm: Đặng Xuân Đức (SN 1987, quê Nghệ An), Lê Đức Quân (SN 1997, Thanh Hóa), Phan Thanh Nhân (SN 1991, An Giang), Đoàn Công Thành (SN 2002, Đồng Tháp) và Võ Văn Trải (SN 1979, Quảng Ngãi).

Cả 5 người đều là lao động tự do, làm việc trên tàu cá BV-92754-TS, thân vỏ gỗ màu xanh - đỏ, dài 20,8 m, rộng 5,75 m, cao 2,54 m, công suất 420 mã lực, sử dụng máy hiệu HINO V25C. Phương tiện này cũng bị mất tích cùng các ngư dân trong đêm 28-9.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và quần chúng nhân dân phối hợp tìm kiếm, cung cấp thông tin liên quan.

Khi phát hiện dấu hiệu hoặc có manh mối về người và phương tiện trên, liên hệ Công an tỉnh Quảng Trị (địa chỉ: 55 Lý Nam Đế, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, ĐT: 02323843567) hoặc điều tra viên Cao Hồng Thái, SĐT: 0853865599 để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Tiếng khóc xé lòng bên bờ biển Cửa Ông

Tiếng khóc xé lòng bên bờ biển Cửa Ông

(NLĐO) – Hai tàu cá bị sóng dữ nhấn chìm trên sông Gianh, 13 người rơi xuống biển, 9 mất tích. Những người sống sót đứng nhìn ra khơi với nỗi xót xa, bàng hoàng

Chìm tàu cá TP HCM ở cửa Gianh, cửa Việt: Lập Sở chỉ huy tiền phương tìm 8 ngư dân mất tích

(NLĐO) - Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể trong số 11 ngư dân mất tích sau khi các tàu cá TP HCM gặp nạn ở Quảng Trị.

Chủ tịch Quảng Trị trực tiếp lên tàu chỉ huy tìm kiếm 9 ngư dân mất tích ở cửa Gianh

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại cửa Gianh, trực tiếp lên tàu ra hiện trường để chỉ huy tìm kiếm 9 ngư dân mất tích sau khi 2 tàu cá bị chìm

Quảng Trị ngư dân mất tích bão số 10 dấu hiệu tội phạm ngư dân TP HCM vụ chìm tàu sông Gianh tai nạn tàu cá Quảng Trị công an Quảng Trị điều tra
    Thông báo