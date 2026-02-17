HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cả làng ở Thanh Hóa rủ nhau ra đình làng xin lửa đêm Giao thừa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau thời khắc Giao thừa, khi con rồng hình nộm được đốt cháy rực, người dân 1 làng ở Thanh Hóa lại cùng nhau xin lửa mang về nhà để cầu may mắn, bình an

Tục lệ xin lửa ở làng (thôn) Động Bồng, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có từ ngàn đời, là một tục lệ truyền thống độc đáo của người dân nơi đây mỗi dịp Tết đến, Xuân Về.

Cả làng ở Thanh Hóa rủ nhau ra đình làng xin lửa đêm Giao thừa - Ảnh 1.

Cả làng ở Thanh Hóa rủ nhau đi xin lửa cầu may mắn, bình an đêm Giao thừa

Để chuẩn bị cho nghi lễ xin lửa cầu may (hay còn gọi là đốt Đình Liệu), người dân làng Động Bồng đã tổ chức kết một con rồng dài khoảng 9 m bằng các loại cây khô dễ bắt lửa.

Đến thời khắc Giao thừa chào đón năm mới, các bậc cao niên trong làng tổ chức làm lễ ngay trước sân đình Động Bồng.

Sau khi hoàn tất các nghi lễ, đúng thời khắc Giao thừa, ngọn lửa thiêng được lấy từ trong đền châm lên hình nộm rồng.

Cả làng ở Thanh Hóa rủ nhau ra đình làng xin lửa đêm Giao thừa - Ảnh 2.

Tục lệ độc đáo này có từ xa xưa của người dân làng Động Bồng để cầu may mắn, bình an

Khi con rồng bốc cháy rực sáng trong đêm, hàng trăm người dân đứng vòng quanh, tay cầm bó đuốc hoặc cành tre nhỏ, chờ xin lửa để mang "lộc lửa" về nhà thắp hương tổ tiên, sưởi ấm cầu may mắn, bình an.

Hình ảnh cả làng ở Thanh Hóa đi xin lửa đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026:

Cả làng ở Thanh Hóa rủ nhau ra đình làng xin lửa đêm Giao thừa - Ảnh 3.

Các nghi lễ trước khi xin lửa được tổ chức trang nghiêm tại sân đình Động Bồng

Cả làng ở Thanh Hóa rủ nhau ra đình làng xin lửa đêm Giao thừa - Ảnh 4.
Cả làng ở Thanh Hóa rủ nhau ra đình làng xin lửa đêm Giao thừa - Ảnh 5.

Phong tục này gắn liền với tín ngưỡng thờ thần mặt trời, cầu ánh sáng của cư dân trồng lúa nước giúp cho cây trồng tươi tốt, con người và vật nuôi sinh sôi nảy nở với ước vọng trị thủy nhằm hạn chế sức mạnh và sự tàn phá của lũ lụt

Cả làng ở Thanh Hóa rủ nhau ra đình làng xin lửa đêm Giao thừa - Ảnh 6.

Sau các nghi lễ, ngọn lửa được rước ra từ trong đền châm vào con rồng hình nộm. Khi rồng rực cháy, người dân sẽ tới xin lửa mang về nhà dùng để thắp hương, sưởi ấm

Cả làng ở Thanh Hóa rủ nhau ra đình làng xin lửa đêm Giao thừa - Ảnh 7.

Người dân mang đuốc tới xin lửa rực sáng cả đình làng

Cả làng ở Thanh Hóa rủ nhau ra đình làng xin lửa đêm Giao thừa - Ảnh 8.
Cả làng ở Thanh Hóa rủ nhau ra đình làng xin lửa đêm Giao thừa - Ảnh 9.
Cả làng ở Thanh Hóa rủ nhau ra đình làng xin lửa đêm Giao thừa - Ảnh 10.

Lửa được người dân rước về nhà để cầu may mắn, bình an

Cả làng ở Thanh Hóa rủ nhau ra đình làng xin lửa đêm Giao thừa - Ảnh 11.

Theo đại diện xã Tống Sơn, phong tục đốt Đình Liệu, xin lửa mang về nhà là phong tục truyền thống có từ lâu đời của người dân địa phương, với mong muốn cầu bình an may mắn, công việc hanh thông, mùa màng bội thu.


Độc đáo tục "xin" lửa đêm giao thừa ở ngôi làng cổ gần 400 năm

Độc đáo tục "xin" lửa đêm giao thừa ở ngôi làng cổ gần 400 năm

(NLĐO) - Vào thời khắc chuyển giao năm mới, người dân đến đình tổ của làng, cung kính rước ngọn lửa về thắp sáng nhà mình để cầu may mắn, bình an, hạnh phúc và nhiều điều tốt đẹp trong năm mới.

Niềm vui của người đàn ông ở TPHCM vào đêm giao thừa

(NLĐO) - Người đàn ông ở TPHCM đã mất chiếc túi chứa khoảng 380 triệu đồng ở công viên Him Lam và đã được hỗ trợ tìm lại

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm công nhân vệ sinh môi trường trong đêm giao thừa

(NLĐO) - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận những đóng góp thầm lặng của công nhân vệ sinh môi trường, góp phần giữ gìn đường phố sạch đẹp trong những ngày Tết.

tỉnh Thanh Hóa đêm giao thừa Phong tục độc đáo xin lửa đốt đình liệu tục xin lửa cả làng đi xin lửa đình Động Bồng
