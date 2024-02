Đấu tranh phòng chống tham nhũng: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Trong năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 606 tổ chức đảng, hơn 24.160 đảng viên (tăng 12% về số đảng viên bị kỷ luật so với năm 2022). Trong đó, thi hành kỷ luật 459 đảng viên do tham nhũng, 8.863 đảng viên do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm.



Bị cáo Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long (bìa phải) trong phiên tòa xét xử

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong đó, lần đầu tiên có 6 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập.

Năm 2023, đầu năm 2024, nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng đưa ra xử lý, hàng loạt cựu cán bộ, lãnh đạo ở các bộ, ngành, địa phương bị xử lý hình sự với những mức án nghiêm minh. Ngoài ra, hàng loạt các vụ án khác đang mở rộng điều tra như vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương, Công ty CP Đất hiếm Việt Nam; vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương; Vụ Việt Oil và Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2)…

Việc hàng loạt cựu quan chức cấp cao bị khởi tố, truy tố, xét xử đã thể hiện rõ quan điểm phòng, chống tham nhũng "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" của Đảng, Nhà nước ta.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết năm 2023, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực được coi là điểm sáng trong kết quả công tác của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng CAND là lực lượng chủ công. Bộ Công an luôn xác định chủ trương "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", trên tinh thần "thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ", mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Điều quan trọng đã thể hiện rõ chủ trương làm "một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Theo Người phát ngôn của Bộ Công an, việc đấu tranh phòng chống tham nhũng rất kiên quyết "không bị bất kì sức ép, áp lực và can thiệp vào được". Các vụ án đều được đưa ra điều tra, truy tố, xét xử đều được làm đúng theo trình tự pháp luật.

Tại buổi thông báo về Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, tiếp tục khẳng định công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh xử lý kiên quyết, bài bản, thận trọng, rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình; nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khẳng định việc xử lý kiên quyết, nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, có lý có tình, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm, kể cả cán bộ cấp cao, lãnh đạo quản lý các cấp bị xử lý phải tâm phục, khẩu phục; xử lý nghiêm khắc với kẻ chủ mưu, cầm đầu, tích cực thực hiện hành vi phạm tội, song cũng xem xét toàn diện đối với những người làm công hưởng lương, phụ thuộc, không chủ động, không cố ý hưởng lợi…

Trong năm năm 2024, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là: Không được chủ quan, thỏa mãn; phải tiếp tục đẩy mạnh cả các giải pháp phòng và chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì, với 6 hơn là: Quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, chặt chẽ hơn, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn và với tinh thần "năm nay phải tốt hơn năm trước".