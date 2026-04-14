Đấu trường CLB châu lục trở lại, Ronaldo chuẩn bị ra sân

Xung đột tại Trung Đông vẫn còn nóng

Các trận đấu ở khu vực phía Tây của 2 giải CLB hàng đầu châu Á là AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two đều bị hoãn từ đầu tháng 3 trước tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tractor của Iran sẽ đối đầu Shabab Al-Ahli tại Ả Rập Saudi (Ảnh: AFC)

Trong bối cảnh những cặp đấu phía Đông đều đã kết thúc, AFC buộc phải tìm cách tổ chức các trận ở nhánh phía Tây để kịp tiến độ chung của cả giải đấu. Hiện tại, vòng 1/8 AFC Champions League Elite đã được chuyển sang Jeddah (Ả Rập Saudi), còn vòng tứ kết AFC Champions League Two sẽ diễn ra tại Dubai (UAE).

Lúc này, mọi lo ngại đổ dồn vào Tractor, đại diện Iran duy nhất còn tranh tài ở đấu trường châu lục. Những hạn chế về di chuyển và các quyết định mang tính chính trị khiến kế hoạch thi đấu của đội bóng này đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Tuy nhiên, bằng một hành trình vòng vèo bằng đường bộ tới Thổ Nhĩ Kỳ rồi nối chuyến bay quốc tế từ Istanbul, Tractor đã kịp có mặt tại Jeddah để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Shabab Al-Ahli tối nay (14-4).

Động lực để khẳng định vị thế

Vì Giải Vô địch quốc gia Iran đã bị tạm ngưng từ ngày 28-2, CLB này đang thiếu cảm giác thi đấu rõ rệt. Thể lực và khả năng duy trì nhịp độ của các cầu thủ vẫn là dấu hỏi lớn. Dù vậy, đại diện Iran vẫn nuôi tham vọng tiến sâu, coi khó khăn là động lực để khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá châu lục.

Al-Sadd (phải) vượt qua Al-Hilal của Karim Benzema để tiến vào vòng tứ kết (Ảnh: AFC)

Trong khi đó, các diễn biến mới đây tại vòng 1/8 AFC Champions League Elite cho thấy sự khốc liệt quen thuộc của đấu trường hàng đầu châu Á. Al-Hilal, một trong những thế lực giàu truyền thống bậc nhất, bất ngờ gục ngã sau loạt luân lưu đầy may rủi trước Al-Sadd. Đáng chú ý, ngôi sao Karim Benzema cũng đá hỏng quả phạt đền trong loạt luân lưu, góp phần khiến đội bóng Ả Rập Saudi thua Al-Sadd 2-4 trên chấm 11 m.

Ronaldo cùng Al-Nassr sẽ trở lại AFC Champions League Two vào cuối tuần này (Ảnh: Al-Nassr FC)

Còn Al-Ahli phải nhờ vào bàn thắng phút 117 của Riyad Mahrez mới có thể vượt qua Al-Duhail. Đặc biệt, các trận đấu ở khu vực phía Tây tại AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two đã được điều chỉnh chỉ còn 1 lượt trận duy nhất.

Như vậy, Al-Sadd đã đặt chân vào tứ kết, đối đầu Vissel Kobe (Nhật Bản). Còn Al-Ahli chạm trán Johor DT (Malaysia) ở vòng đấu tiếp theo.

Tại AFC Champions League Two, Al-Nassr, đội bóng của siêu sao Cristiano Ronaldo, sẽ đụng độ Al-Wasl vào lúc 21 giờ ngày 19-4. Nếu vượt qua đại diện UAE, đối thủ của CR7 và các đồng đội sẽ là Al-Ahli SC hoặc Al-Hussein.



