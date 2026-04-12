Ronaldo ghi bàn, Al-Nassr nối dài mạch thắng lên 16 trận

Tại vòng 28 Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo đã ghi bàn mở tỉ số, góp công giúp Al-Nassr thắng 2-0 trước Al Okhdood rạng sáng 12-4.

Bàn thắng của Ronaldo đến ở phút 15, anh bứt tốc nhận đường chuyền của Nawaf Boushal rồi dứt điểm ghi bàn.

Qua đó, chân sút Bồ Đào Nha mang về pha lập công thứ 968. Tại mùa giải năm nay, anh đã có 24 bàn sau 24 trận mùa này, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 30+ bàn trong 17 mùa giải khác nhau.

Siêu sao Bồ Đào Nha rời sân phút 82 nhưng vẫn được bầu hay nhất trận, lần thứ 6 mùa này.

Bàn còn lại của Al-Nassr đến trong hiệp hai, João Félix ấn định chiến thắng sau pha phối hợp bắt đầu từ Ronaldo.



Trận đấu này, Al-Nassr kiểm soát 64% bóng, dứt điểm 19 lần (so với 5 của đối thủ), qua đó nối dài chuỗi thắng lên 16 trận, tạo nên kỷ lục CLB.

Chiến thắng này cũng giúp Al-Nassr tiến gần hơn tới chức vô địch quốc nội, khi chuẩn bị chạm trán Al-Ettifaq vào giữa tuần. Đội bóng của Ronaldo hiện có 73 điểm sau 28 vòng, hơn Al-Hilal 5 điểm và tiến gần chức vô địch khi mùa giải còn 6 vòng.

