Đau "vùng kín" hai ngày, thiếu niên 14 tuổi phải cắt bỏ tinh hoàn

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 14 tuổi trong tình trạng đau tinh hoàn trái kéo dài, bìu sưng nề.

Bác sĩ tư vấn, thăm khám cho thiếu niên bị xoắn tinh hoàn. Ảnh: Tâm An

Theo gia đình, bệnh nhân xuất hiện cơn đau vùng tinh hoàn khoảng hai ngày trước nhưng không đi khám, do nghĩ chỉ là đau thông thường. Khi vào viện, thăm khám và siêu âm cho thấy tinh hoàn trái đã bị tắc máu nuôi. Bệnh nhân được chẩn đoán xoắn tinh hoàn trái và phải phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận tinh hoàn trái đã tím đen, bìu sưng nề và có dịch viêm. Dù được tháo xoắn và xử lý ổ viêm, tình trạng thiếu máu kéo dài khiến tinh hoàn hoại tử, không thể phục hồi. Kíp mổ buộc phải cắt bỏ tinh hoàn trái để tránh nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng toàn thân.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu, dự kiến xuất viện sau 2–3 ngày.

Bác sĩ Trịnh Kiên Cường, chuyên khoa nam học, cho biết xoắn tinh hoàn là tình trạng tinh hoàn xoay quanh trục thừng tinh, làm tắc dòng máu nuôi dưỡng. Đây là cấp cứu ngoại khoa, cần can thiệp trong "thời gian vàng", thường trong vòng 6 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

"Nếu được tháo xoắn sớm, tinh hoàn có thể được bảo tồn. Ngược lại, đến muộn sẽ dẫn đến thiếu máu, hoại tử và buộc phải cắt bỏ. Với trường hợp nhập viện sau hai ngày, khả năng bảo tồn gần như không còn"- bác sĩ Cường nói.

Các bác sĩ cho biết mùa đông xuân nhiệt độ xuống thấp có thể gây co thắt vùng bìu, làm tăng nguy cơ xoắn tinh hoàn. Triệu chứng đau tinh hoàn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn hoặc chấn thương; trong đó xoắn tinh hoàn dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý viêm, dẫn đến chậm trễ trong điều trị.

Phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn hoại tử cho bệnh nhân

Xoắn tinh hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, song thường gặp nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi, giai đoạn cơ quan sinh dục đang phát triển.

Nếu được phát hiện và phẫu thuật kịp thời, tinh hoàn có thể được bảo tồn, qua đó duy trì chức năng sinh sản. Ngược lại, việc phải cắt bỏ tinh hoàn có thể để lại ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản và tâm lý người bệnh.

Bác sĩ Cường cũng khuyến cáo khi nam giới hoặc trẻ em xuất hiện tình trạng đau tinh hoàn đột ngột, đau một bên bìu kèm sưng nề, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám, điều trị kịp thời. Phụ huynh nên hướng dẫn trẻ nhận biết các dấu hiệu bất thường và chủ động chia sẻ với người lớn, tránh bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu tinh hoàn.