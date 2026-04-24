Đẩy mạnh chính quyền số, không để ai bị bỏ lại phía sau

Chiều 24-4, UBND phường Phú Thuận, TPHCM đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Nhiều đột phá

Năm 2025, phường Phú Thuận đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là việc gắn công tác thi đua với nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, phường đã phát huy truyền thống thi đua yêu nước, việc tổ chức các phong trào thi đua có nhiều đột phá.

Quang cảnh hội nghị

Phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh đạt kết quả thực chất với việc nâng cấp, mở rộng, đưa vào sử dụng 3 tuyến hẻm và 3 công trình nâng cấp theo hiện trạng (nguồn vốn xã hội hóa) và triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm.

Về phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", UBND phường Phú Thuận đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021- 2025, sớm 2 năm so với chỉ tiêu đề ra.

Công tác hỗ trợ an sinh xã hội và chăm lo cho đối tượng khó khăn cũng được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức thiết thực. Tiêu biểu như thực hiện chi trả trợ cấp cho 787 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí khoảng 7,8 tỉ đồng; thực hiện chăm lo cho hơn 2.200 lượt người có công với tổng kinh phí trên 2,8 tỉ đồng. Các chính sách hỗ trợ người yếu thế, người cao tuổi, trẻ em được triển khai đầy đủ, đúng đối tượng,…

Nỗ lực xây dựng chính quyền số

Ông Châu Xuân Đại Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận - phát biểu tại hội nghị

Một trong những kết quả nổi bật là việc đẩy mạnh chính quyền số với 100% văn bản đi/đến được xử lý trên môi trường điện tử, thực hiện ký số toàn trình đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND phường;

Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được hiện đại hóa theo mô hình "Trung tâm phục vụ hành chính công". Trong năm 2025, phường Phú Thuận đã tiếp nhận và giải quyết 15.030 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Phường đã triển khai mô hình "Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến" tại các khu phố, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ tại nhà, góp phần giảm thời gian và chi phí đi lại; tổ chức hiệu quả mô hình "Một cửa lưu động" và "Giải quyết hồ sơ ngoài giờ"…

Nhờ phường Phú Thuận đẩy mạnh thi đua cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp luôn duy trì ở mức cao.

Tại hội nghị, UBND phường Phú Thuận đã vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm "Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi" chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bà Cao Thị Thu Duyên, Phó trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND phường, đã vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.




