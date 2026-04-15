Không bằng lòng vị trí 35/168, phường Tân Sơn Hòa quyết bứt phá chuyển đổi số

Ngày 15-4, UBND phường Tân Sơn Hòa, TPHCM phối hợp MobiFone TPHCM - Trung tâm Kinh doanh Gia Định tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa cho biết tính đến cuối năm 2025, phường xếp 35/168 phường, xã, đặc khu của TPHCM về mức độ chuyển đổi số (DTI). Hiện phường Tân Sơn Hòa còn thiếu nhiều chỉ tiêu theo bộ chỉ số DTI, điển hình như nhân lực số, hạ tầng số, công dân số.

Ông Trần Minh Vũ cho biết trong năm 2026, phường Tân Sơn Hòa quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường. Trong đó, phường đề ra nhiều giải pháp cần làm ngay trước mắt và xác định những giải pháp lâu dài để tập trung đầu tư.

Ông Trần Minh Vũ kỳ vọng việc ký kết hợp tác với MobiFone TPHCM sẽ giúp phường Tân Sơn Hòa khắc phục những tiêu chí còn thiếu, từ đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng DTI. Ngay sau buổi ký kết, 2 đơn vị sẽ ưu tiên tổ chức tập huấn cho các khu phố và cán bộ, công chức của phường về chuyển đổi số; tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống camera giám sát của phường.

"Việc tích hợp AI vào camera giám sát sẽ góp phần xây dựng phường Tân Sơn Hòa an toàn, thông minh như mục tiêu mà phường đã đề ra" - ông Trần Minh Vũ thông tin.

Phường Tân Sơn Hòa cũng bắt tay với MobiFone TPHCM xây dựng dữ liệu dùng chung. Việc này rất cần thiết cho UBND phường trong công tác điều hành, quản trị, đánh giá tình hình phát triển triển kinh tế địa phương.

Dịp này, UBND phường Tân Sơn Hòa phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Tân Bình và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tân Bình tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai mô hình: "Một điểm đến - Đa tiện ích" cho hộ kinh doanh.

Theo đó, mô hình "Một điểm đến - Đa tiện ích" cho phép người dân thực hiện đồng thời nhiều thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công của phường Tân Sơn Hòa. Trong đó, có đăng ký hộ kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký và nộp thuế điện tử.

Quy trình được thiết kế liên thông, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm của người dân, hướng tới mục tiêu "một lần đến - giải quyết nhiều việc".