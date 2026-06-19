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Thời sự

Đẩy mạnh giao thông công cộng số ở TPHCM với MultiGo

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số giao thông công cộng với ứng dụng MultiGo, triển khai lộ trình 100% xe buýt điện vào năm 2029.

TPHCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông công cộng thông qua ứng dụng MultiGo, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt và lộ trình xanh hóa toàn bộ đội xe buýt nội tỉnh trong những năm tới.

TPHCM đẩy mạnh giao thông công cộng số với MultiGo - Ảnh 1.

TPHCM đẩy mạnh thanh toán đa phương thức cho các loại hình giao thông công cộng

Tìm đường thông minh

Thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết MultiGo là ứng dụng giao thông công cộng chính thức của thành phố, được đưa vào vận hành từ tháng 4-2025 trên nền tảng Android và iOS. Đến nay, ứng dụng đã đạt hơn 254.000 lượt tải về, trong đó khoảng 133.000 lượt trên iOS và 121.000 lượt trên Android.

MultiGo tích hợp dữ liệu của toàn bộ hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn TPHCM, gồm xe buýt, metro, buýt đường sông và xe đạp công cộng. Người dân có thể tra cứu lộ trình, thời gian hoạt động, vị trí trạm dừng, giá vé cũng như lựa chọn phương án di chuyển phù hợp trên cùng một nền tảng.

Ứng dụng còn hỗ trợ tìm đường thông minh, đề xuất lộ trình tối ưu, hướng dẫn di chuyển từng bước và cập nhật thời gian phương tiện đến trạm theo thời gian thực. 

Đặc biệt, hành khách có thể sử dụng thẻ MultiPass phi vật lý trên điện thoại để thanh toán cho các loại hình vận tải công cộng, hướng tới mục tiêu liên thông giữa xe buýt và metro.

TPHCM đẩy mạnh giao thông công cộng số với MultiGo - Ảnh 2.

Ứng dụng MultiGo cho phép liên kết với nhiều ví điện tử

Bên cạnh đó, MultiGo cho phép liên kết với nhiều ví điện tử và thẻ ngân hàng như MoMo, ShopeePay, ZaloPay, VNPT Money, Viettel Money, Visa, Mastercard và Napas. Ứng dụng cũng kết nối với các nền tảng số khác như Metro HURC, TNGo và hệ thống thông tin giao thông thành phố, từng bước hiện thực hóa mô hình "một tài khoản - một phương thức thanh toán - một hành trình xuyên suốt".

Xanh hóa hệ thống xe buýt

Theo kế hoạch truyền thông của thành phố, từ tháng 6-2026 sẽ công bố rộng rãi chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt, phạm vi áp dụng, danh mục tuyến và thời gian thực hiện. 

Trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 8, các hoạt động truyền thông sẽ tập trung khuyến khích người dân trải nghiệm xe buýt, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động trẻ và các hộ gia đình.

Từ tháng 9 đến tháng 10, thành phố chuyển sang giai đoạn vận động người dân sử dụng xe buýt thường xuyên, đồng thời hướng dẫn chi tiết việc xác thực định danh dự kiến áp dụng từ tháng 10-2026. Đến cuối năm, các cơ quan chức năng sẽ tổng kết kết quả triển khai, ghi nhận các mô hình hiệu quả và xây dựng kế hoạch phát triển giao thông công cộng cho năm 2027.

Song song với chuyển đổi số, TPHCM đang đẩy mạnh lộ trình xanh hóa hệ thống xe buýt. Hiện toàn thành phố có 2.432 xe buýt, trong đó 1.367 phương tiện sử dụng năng lượng thân thiện môi trường, gồm 1.185 xe buýt điện và 182 xe buýt sử dụng khí CNG, chiếm 56,2% tổng số phương tiện.

Theo kế hoạch của Sở Xây dựng, đến ngày 1-1-2027, 100% xe buýt nội tỉnh với 2.059 phương tiện sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng thân thiện môi trường, chiếm 76,3% toàn hệ thống. Trong giai đoạn 2027-2028, thành phố tiếp tục chuyển đổi các phương tiện sử dụng khí CNG sang xe buýt điện, hướng tới mục tiêu đến ngày 1-1-2029 toàn bộ xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh đều vận hành bằng điện.

Theo đề xuất đang được UBND TPHCM trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp giữa năm diễn ra trong hai ngày 19 và 20-6, người dân sử dụng 134 tuyến xe buýt nội tỉnh sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại từ tháng 7 đến hết tháng 9-2026.

Trong giai đoạn này, hành khách chỉ cần lên xe sử dụng dịch vụ mà không phải thực hiện thủ tục định danh hay quét thẻ. Kinh phí hỗ trợ sẽ được thành phố chi trả cho các đơn vị vận tải dựa trên doanh thu khai thác từng chuyến xe theo cơ chế đặt hàng và thanh toán đã được thống nhất.

Từ tháng 10 đến cuối năm, chương trình tiếp tục được duy trì nhưng hành khách sẽ phải thực hiện xác thực điện tử để được hưởng chính sách miễn phí. Tổng nguồn kinh phí dự kiến dành cho chương trình từ nay đến hết năm 2026 khoảng 665 tỉ đồng.

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