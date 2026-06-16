Thêm 2 tuyến xe buýt tại TPHCM chuyển sang điện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thêm 2 tuyến xe buýt tại TPHCM chuyển sang điện

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM tiếp tục mở rộng mạng lưới xe buýt điện khi đưa vào khai thác phương tiện điện trên 2 tuyến 57 và 41 từ giữa tháng 6.

Từ giữa tháng 6, TPHCM tiếp tục mở rộng mạng lưới xe buýt điện khi đưa vào vận hành phương tiện điện trên hai tuyến xe buýt số 57 và 41, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông công cộng.

TPHCM đưa xe buýt điện vào tuyến 41 và 57 - Ảnh 1.

Tuyến xe buýt số 57 (Chợ Phước Bình - Trường THPT Hiệp Bình) chuyển sang điện từ 15-6

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, từ ngày 15-6, tuyến xe buýt số 57 (Chợ Phước Bình - Trường THPT Hiệp Bình) chính thức thay thế phương tiện sử dụng dầu diesel bằng xe buýt điện Kim Long sức chứa 60 chỗ, được trang bị máy lạnh.

Tuyến giữ nguyên lộ trình từ Chợ Phước Bình (Trường Trung cấp nghề TPHCM cơ sở III) đến Trường THPT Hiệp Bình, với chiều dài 13,1 km, thời gian hành trình khoảng 42 phút và khai thác 130 chuyến mỗi ngày. Xe hoạt động từ 5 giờ đến 18 giờ 30 phút, tần suất từ 10 - 20 phút/chuyến.

Tiếp đó, từ ngày 20-6, tuyến xe buýt số 41 (Bến xe Miền Tây - Ngã tư Bốn Xã - Bến xe An Sương) cũng được chuyển sang sử dụng xe điện Kim Long 60 chỗ có máy lạnh.

TPHCM đưa xe buýt điện vào tuyến 41 và 57 - Ảnh 2.

Xe buýt số 41 nối khu vực phía Tây với trung tâm thành phố

Tuyến có chiều dài 22,15 km, thời gian di chuyển khoảng 60 phút, phục vụ 144 chuyến mỗi ngày. Thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ 20 phút. Lộ trình kết nối Bến xe Miền Tây với Bến xe An Sương qua các trục giao thông quan trọng ở khu vực phía Tây thành phố như Tên Lửa, Mã Lò, Lê Văn Quới, Bình Long, Tân Sơn Nhì, Tân Kỳ Tân Quý và Trường Chinh.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, việc đưa xe buýt điện vào khai thác giúp giảm phát thải, hạn chế tiếng ồn và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách nhờ phương tiện hiện đại, vận hành êm ái và thân thiện với môi trường.

Tin liên quan

Xe buýt bốc cháy dữ dội giữa trung tâm Hà Nội

(NLĐO)- Chiếc xe buýt đang lưu thông giữa trời nắng nóng thì bất ngờ bốc khói từ phía đuôi xe, sau đó lửa bùng phát dữ dội và thiêu rụi phương tiện.

TPHCM: Phát hiện thi thể tử vong bên trạm xe buýt

(NLĐO) - Công an TPHCM đang điều tra vụ người đàn ông tử vong bên trạm xe buýt đối diện Khu chế xuất Linh Trung 1.

Xe buýt miễn phí cần nhanh và tiện lợi

Để người dân TP HCM từ bỏ phương tiện cá nhân, xe buýt miễn phí phải bảo đảm ra trạm là có xe, đi lại nhanh chóng

bến xe Miền Tây xe buýt TPHCM chuyển đổi xe buýt điện Phương Trang Futabuslines
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo