Thêm 2 tuyến xe buýt tại TPHCM chuyển sang điện

Từ giữa tháng 6, TPHCM tiếp tục mở rộng mạng lưới xe buýt điện khi đưa vào vận hành phương tiện điện trên hai tuyến xe buýt số 57 và 41, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông công cộng.

Tuyến xe buýt số 57 (Chợ Phước Bình - Trường THPT Hiệp Bình) chuyển sang điện từ 15-6

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, từ ngày 15-6, tuyến xe buýt số 57 (Chợ Phước Bình - Trường THPT Hiệp Bình) chính thức thay thế phương tiện sử dụng dầu diesel bằng xe buýt điện Kim Long sức chứa 60 chỗ, được trang bị máy lạnh.

Tuyến giữ nguyên lộ trình từ Chợ Phước Bình (Trường Trung cấp nghề TPHCM cơ sở III) đến Trường THPT Hiệp Bình, với chiều dài 13,1 km, thời gian hành trình khoảng 42 phút và khai thác 130 chuyến mỗi ngày. Xe hoạt động từ 5 giờ đến 18 giờ 30 phút, tần suất từ 10 - 20 phút/chuyến.

Tiếp đó, từ ngày 20-6, tuyến xe buýt số 41 (Bến xe Miền Tây - Ngã tư Bốn Xã - Bến xe An Sương) cũng được chuyển sang sử dụng xe điện Kim Long 60 chỗ có máy lạnh.

Xe buýt số 41 nối khu vực phía Tây với trung tâm thành phố

Tuyến có chiều dài 22,15 km, thời gian di chuyển khoảng 60 phút, phục vụ 144 chuyến mỗi ngày. Thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ 20 phút. Lộ trình kết nối Bến xe Miền Tây với Bến xe An Sương qua các trục giao thông quan trọng ở khu vực phía Tây thành phố như Tên Lửa, Mã Lò, Lê Văn Quới, Bình Long, Tân Sơn Nhì, Tân Kỳ Tân Quý và Trường Chinh.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, việc đưa xe buýt điện vào khai thác giúp giảm phát thải, hạn chế tiếng ồn và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách nhờ phương tiện hiện đại, vận hành êm ái và thân thiện với môi trường.