Đẩy mạnh hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Ba Lan

Chia sẻ trong Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Ba Lan, tổ chức tại TP HCM ngày 31-10, ông Wojciech Karczewski, Giám đốc Cơ quan Trao đổi Học thuật Quốc gia Ba Lan (NAWA), mong muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục đại học giữa Ba Lan và Việt Nam.

Các diễn giả tại Diễn đàn Hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Ba Lan thảo luận về cơ hội và thách thức trong phát triển giáo dục quốc tế.

Diễn đàn nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ba Lan, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Sự kiện có sự tham dự của bà Joanna Skoczek, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam; ông Wojciech Karczewski, Giám đốc NAWA; bà Phùng Thị Hồng Vân, Phó Trưởng phòng Giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng đại diện ban lãnh đạo và chuyên gia từ 38 trường đại học Ba Lan và Việt Nam.

Tại diễn đàn, Giám đốc NAWA khuyến khích các trường đại học Việt Nam tham dự diễn đàn về các chương trình tài trợ, học bổng và hoạt động khác nhau của NAWA. Từ đó, có nhiều gắn kết và tăng cường các dự án hợp tác, nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực đa dạng. Ông đặc biệt nhấn mạnh sự hợp tác và đào tạo trong các ngành mũi nhọn, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của hai nước.

Đại diện các trường đại học trao đổi và tìm hiểu cơ hội hợp tác.

PGS - TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP HCM), cho biết việc gặp gỡ đại diện NAWA và các Trường ĐH Ba Lan hôm nay là cơ hội tốt để phát triển các mối quan hệ hợp tác mới trong tương lai.

"Là người phụ trách các dự án hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học của trường, tôi rất mong muốn mở rộng quan hệ đối tác để thực hiện các chiến lược phát triển khoa học công nghệ và quốc tế hóa của Trường ĐH Bách khoa" - PGS - TS Vũ cho hay.

Giáo sư Iwona Miliszewska, Trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Trường ĐH RMIT Việt Nam, nhấn mạnh sự hợp tác quốc tế chính là động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho đổi mới trong nhiều lĩnh vực.

Ông kỳ vọng sẽ có nhiều dự án nghiên cứu có sức ảnh hưởng, góp phần phát triển khoa học - công nghệ và mở rộng cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật cho cả hai quốc gia.

Thành lập năm 2017, NAWA có chức năng điều phối các hoạt động ở cấp quốc gia nhằm đẩy mạnh quá trình quốc tế hóa của các trường đại học và viện nghiên cứu Ba Lan. Cụ thể, hỗ trợ quốc tế hóa khoa học và giáo dục đại học, quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Ba Lan ra thế giới, củng cố sự hiện diện của khoa học và giáo dục đại học Ba Lan trên trường quốc tế, hỗ trợ chuyển giao kiến thức và kỹ năng quốc tế cho hoạt động khoa học và nền kinh tế.



