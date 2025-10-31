HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Đề xuất bước đi cần kíp cho giáo dục đại học

Huy Lân

(NLĐO) - Nhà nước cần có chương trình trọng điểm hỗ trợ 3–5 trường ĐH tiềm năng, giúp phát triển vượt bậc và cải thiện thứ hạng quốc tế.

Ngày 31-10, tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức tọa đàm "Giáo dục ĐH – Kiến tạo tự chủ toàn diện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW".

GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu Trưởng Trường ĐH Sư phạm TP HCM, cho biết tọa đàm nhận được 16 bài tham luận của 14 cơ sở giáo dục ĐH, chia thành 6 nhóm chủ đề chính theo định hướng của Nghị quyết 71-NQ/TW.

Những bước đi chiến lược giúp ĐH Việt Nam lọt tốp 100 của thế giới - Ảnh 1.

GS- TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu Trưởng Trường ĐH Sư phạm TP HCM phát biểu tại tọa đàm ngày 31-10.

Thành lập hội đồng tư vấn doanh nghiệp tại trường

Tại tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về thiết kế chương trình theo chuẩn quốc tế. Trong đó, nhà trường phối hợp với doanh nghiệp đưa các tình huống thực tiễn vào bài giảng, giúp sinh viên “học đi đôi với hành”, nâng cao kỹ năng thực tế và sẵn sàng làm việc ngay sau tốt nghiệp.

Nhiều chương trình đào tạo của các trường ĐH Việt Nam đã đạt chuẩn kiểm định khu vực và quốc tế (tiêu biểu như chuẩn AUN-QA, ABET, FIBAA...), qua đó nâng cao vị thế của nhà trường và tạo niềm tin cho xã hội.

Ở nhóm chủ đề về tăng cường liên kết “3 nhà” (nhà nước-nhà trường-nhà doanh nghiệp) trong kỷ nguyên phát triển mới, một tham luận gây ấn tượng khi trình bày mô hình hội đồng tư vấn doanh nghiệp tại trường ĐH.

Thông qua hội đồng này, doanh nghiệp trực tiếp tham gia góp ý xây dựng chương trình đào tạo, cử chuyên gia vào hướng dẫn thực hành và nhận sinh viên tới thực tập. Kết quả là sinh viên được trang bị kỹ năng sát với thực tế hơn, nhiều em trong số đó đã được doanh nghiệp tuyển dụng ngay khi ra trường.

Đề xuất "chọn mặt gửi vàng"

Nghị quyết 71-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có ít nhất 1 cơ sở giáo dục ĐH thuộc nhóm 100 ĐH hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực trọng điểm. Để thực hiện mục tiêu đầy khát vọng này, các diễn giả cho rằng cần tập trung đầu tư có trọng điểm và tạo điều kiện vượt trội cho những lĩnh vực thế mạnh tại một số trường ĐH chủ chốt.

Những bước đi chiến lược giúp ĐH Việt Nam lọt tốp 100 của thế giới - Ảnh 2.

Tọa đàm chia thành 6 nhóm chủ đề chính, thảo luận và bám sát theo định hướng của Nghị quyết 71-NQ/TW

Theo đó, Nhà nước cần có chương trình trọng điểm hỗ trợ 3–5 trường ĐH tiềm năng nhất, giúp họ phát triển vượt bậc và cải thiện thứ hạng quốc tế trong thập kỷ tới. Đây được xem là bước đi chiến lược để hiện thực hóa khát vọng đưa trường ĐH Việt Nam vươn tầm thế giới.

Theo chuyên gia, muốn tiệm cận top 100 thế giới, trước hết các trường ĐH cần xây dựng được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành đạt tầm cỡ quốc tế. Cần có chính sách mạnh mẽ để thu hút nhân tài toàn cầu: Từ việc gửi nghiên cứu sinh, giảng viên đi đào tạo tại các trung tâm học thuật hàng đầu thế giới cho đến việc mời gọi các giáo sư, chuyên gia quốc tế về hợp tác dài hạn tại Việt Nam.

Song song với phát triển nguồn nhân lực đỉnh cao, các chuyên gia nhấn mạnh cần kiến tạo môi trường nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế ngay trong nước.

Tin liên quan

Nghị quyết 71 nâng tầm, mở lối cho hàng loạt trường nghề phát triển

Nghị quyết 71 nâng tầm, mở lối cho hàng loạt trường nghề phát triển

(NLĐO) - Với Nghị quyết 71, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã được nâng tầm. Không chỉ dạy để có việc làm, GDNN phải hướng sinh viên làm chủ và sáng tạo nghề mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp về triển khai Nghị quyết số 71 đột phá phát triển giáo dục

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mong muốn của Đảng, của ngành GD-ĐT là Nghị quyết phải làm chuyển biến ngay trong ngành GD-ĐT.

Tích hợp Gen AI vào giáo dục đại học

(NLĐO) - Hàng trăm đại biểu đã có mặt tại hội thảo "Tầm nhìn giáo dục đại học 2025" do Trường ĐH RMIT Việt Nam tổ chức.

quốc tế sinh viên tọa đàm Chiến lược ĐH Sư phạm TP HCM giải pháp ĐH nghị quyết 71 tốp 100
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo