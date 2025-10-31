Ngày 31-10, tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức tọa đàm "Giáo dục ĐH – Kiến tạo tự chủ toàn diện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW".

GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu Trưởng Trường ĐH Sư phạm TP HCM, cho biết tọa đàm nhận được 16 bài tham luận của 14 cơ sở giáo dục ĐH, chia thành 6 nhóm chủ đề chính theo định hướng của Nghị quyết 71-NQ/TW.

GS- TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu Trưởng Trường ĐH Sư phạm TP HCM phát biểu tại tọa đàm ngày 31-10.

Thành lập hội đồng tư vấn doanh nghiệp tại trường

Tại tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về thiết kế chương trình theo chuẩn quốc tế. Trong đó, nhà trường phối hợp với doanh nghiệp đưa các tình huống thực tiễn vào bài giảng, giúp sinh viên “học đi đôi với hành”, nâng cao kỹ năng thực tế và sẵn sàng làm việc ngay sau tốt nghiệp.

Nhiều chương trình đào tạo của các trường ĐH Việt Nam đã đạt chuẩn kiểm định khu vực và quốc tế (tiêu biểu như chuẩn AUN-QA, ABET, FIBAA...), qua đó nâng cao vị thế của nhà trường và tạo niềm tin cho xã hội.

Ở nhóm chủ đề về tăng cường liên kết “3 nhà” (nhà nước-nhà trường-nhà doanh nghiệp) trong kỷ nguyên phát triển mới, một tham luận gây ấn tượng khi trình bày mô hình hội đồng tư vấn doanh nghiệp tại trường ĐH.

Thông qua hội đồng này, doanh nghiệp trực tiếp tham gia góp ý xây dựng chương trình đào tạo, cử chuyên gia vào hướng dẫn thực hành và nhận sinh viên tới thực tập. Kết quả là sinh viên được trang bị kỹ năng sát với thực tế hơn, nhiều em trong số đó đã được doanh nghiệp tuyển dụng ngay khi ra trường.

Đề xuất "chọn mặt gửi vàng"

Nghị quyết 71-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có ít nhất 1 cơ sở giáo dục ĐH thuộc nhóm 100 ĐH hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực trọng điểm. Để thực hiện mục tiêu đầy khát vọng này, các diễn giả cho rằng cần tập trung đầu tư có trọng điểm và tạo điều kiện vượt trội cho những lĩnh vực thế mạnh tại một số trường ĐH chủ chốt.

Tọa đàm chia thành 6 nhóm chủ đề chính, thảo luận và bám sát theo định hướng của Nghị quyết 71-NQ/TW

Theo đó, Nhà nước cần có chương trình trọng điểm hỗ trợ 3–5 trường ĐH tiềm năng nhất, giúp họ phát triển vượt bậc và cải thiện thứ hạng quốc tế trong thập kỷ tới. Đây được xem là bước đi chiến lược để hiện thực hóa khát vọng đưa trường ĐH Việt Nam vươn tầm thế giới.

Theo chuyên gia, muốn tiệm cận top 100 thế giới, trước hết các trường ĐH cần xây dựng được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành đạt tầm cỡ quốc tế. Cần có chính sách mạnh mẽ để thu hút nhân tài toàn cầu: Từ việc gửi nghiên cứu sinh, giảng viên đi đào tạo tại các trung tâm học thuật hàng đầu thế giới cho đến việc mời gọi các giáo sư, chuyên gia quốc tế về hợp tác dài hạn tại Việt Nam.

Song song với phát triển nguồn nhân lực đỉnh cao, các chuyên gia nhấn mạnh cần kiến tạo môi trường nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế ngay trong nước.