Giáo dục

Trải nghiệm 1 ngày tham quan Hàn Quốc tại Việt Nam

Huế Xuân

(NLĐO) - Hơn 2.000 học sinh, sinh viên và người yêu mến văn hóa Hàn Quốc ở khu vực phía Nam đã có 1 ngày du ngoạn, tham quan xứ sở kim chi ngay tại Việt Nam

Ngày 25-10, Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation – KF) và Khoa Hàn Quốc học-Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM) phối hợp cùng các đơn vị đã tổ chức Lễ hội chữ Hàn – Hangeul Festival 2025, nhân kỷ niệm 579 năm ngày ra đời chữ Hàn (Hangeul) và 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Việt Nam.

Sinh viên trải nghiệm "du lịch" Hàn Quốc ngay tại Việt Nam - Ảnh 1.

Sinh viên thích thú trải nghiệm 1 ngày du ngoạn Hàn Quốc với nhiều hoạt động hấp dẫn. Ảnh: Lý Nguyên

Lễ hội thu hút hơn 2.000 người tham dự, gồm đại diện cơ quan ngoại giao, giảng viên, sinh viên đến từ 26 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học sinh THPT có đào tạo tiếng Hàn tại khu vực phía Nam cùng học viên các Học viện King Sejong (Hàn Quốc).

Tại chương trình, ông Kwon Tae Han, quyền Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP HCM, bày tỏ niềm vui khi được cùng sinh viên Việt Nam kỷ niệm ngày Hangeul – biểu tượng của tinh thần sáng tạo và nhân văn sâu sắc của dân tộc Hàn Quốc.

“Tôi tin rằng từng câu, từng chữ tiếng Hàn mà các bạn học được một ngày nào đó sẽ trở thành nhịp cầu kết nối Việt Nam và Hàn Quốc, giúp thế hệ trẻ hai nước cùng chung tay kiến tạo tương lai” - ông Kwon Dae Han nhấn mạnh.

Sinh viên trải nghiệm "du lịch" Hàn Quốc ngay tại Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Kwon Tae Han, Quyền Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP HCM, đánh giá cao tinh thần học tập, niềm đam mê và sự nỗ lực của sinh viên Việt Nam trong việc học tiếng Hàn, xem đó là minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt giữa 2 quốc gia. Ảnh: Lý Nguyên

Sau phần khai mạc, hơn 2.000 học sinh, sinh viên cùng nhau tranh tài ở 7 cuộc thi: Chào sân K-Pose, trang trí gian hàng Vòng quanh Hàn Quốc; văn hay - Hangeul đẹp; Đại sứ Văn hóa đọc; nhảy K-Pop Up; đố vui và chung kết cuộc thi tìm kiếm Đại sứ ngành Hàn Quốc học.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc cũng diễn ra, như lớp học Sejong Munhwa Academy, mặc hanbok, viết thư pháp, Bookmark, làm đồ thủ công và trò chơi dân gian…

Sinh viên trải nghiệm "du lịch" Hàn Quốc ngay tại Việt Nam - Ảnh 3.

Sinh viên Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn tham gia ngày hội với gian hàng làm tóc miễn phí chuẩn kiểu Hàn. Ảnh: Lý Nguyên

Sinh viên trải nghiệm "du lịch" Hàn Quốc ngay tại Việt Nam - Ảnh 4.

Thông qua ngày hội, nhiều sinh viên tự tin giao tiếp tiếng Hàn, hiểu thêm về văn hóa, ẩm thực... của quốc gia này. Ảnh: Lý Nguyên

Sinh viên trải nghiệm "du lịch" Hàn Quốc ngay tại Việt Nam - Ảnh 5.

Đến chiều 25-10, vẫn còn rất đông học sinh, sinh viên tham gia lễ hội chữ Hàn – Hangeul Festival 2025 . Ảnh: Lý Nguyên

TS Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhận định lễ hội chữ Hàn – Hangeul Festival 2025 là dịp ý nghĩa để sinh viên, học viên và giảng viên các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam giao lưu, học hỏi và tăng cường hiểu biết văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Chương trình không chỉ góp phần khẳng định vị thế, uy tín và truyền thống của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn trong hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam mà còn đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy giao lưu, gắn kết văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

