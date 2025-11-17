HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Đẩy mạnh kết nối với 3 điểm đến chiến lược

Dương Ngọc

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới

Chiều 16-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Kuwait, bắt đầu chuyến thăm chính thức Kuwait theo lời mời của Thủ tướng Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al Sabah. Đây là hoạt động trong chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi đến ngày 24-11 của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, chuyến công tác của Thủ tướng mang ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả bình diện song phương lẫn đa phương. Nam Phi là nền kinh tế lớn nhất châu Phi, hiện đảm nhận vị trí Chủ tịch G20 năm 2025 và là thành viên chủ chốt của nhóm BRICS. Algeria là một trong những nước có quan hệ sâu sắc nhất với Việt Nam tại khu vực, đang là Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2024-2025. Kuwait đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong năm 2025.

Chuyến công tác là dịp để Việt Nam đẩy mạnh kết nối với 3 điểm đến chiến lược của khu vực. Qua đó, không chỉ nâng tầm, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với ba nước mà còn góp phần định hình tương lai, tầm nhìn mới giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi trên tinh thần tin cậy, bền vững, cùng hướng tới tương lai thịnh vượng chung.

Nam Phi hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Kuwait là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông, là đối tác ODA, đối tác năng lượng quan trọng. Còn Algeria là đối tác tiềm năng lớn với hình mẫu đầu tư hiệu quả là dự án dầu khí Bir Seba của Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) tại Algeria.

Chuyến công tác của Thủ tướng sẽ đưa quan hệ Việt Nam với các nước lên tầm cao mới, đạt những kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, khoáng sản, logistics, chuỗi cung ứng xanh và đổi mới sáng tạo với Nam Phi. Chuyến công tác giúp mở rộng việc hợp tác năng lượng, đầu tư, thương mại, công nghiệp chế biến, nông nghiệp thông minh, giáo dục - đào tạo với Algeria. Với Kuwait là đẩy mạnh kết nối trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng xanh, an ninh lương thực, ODA và công nghiệp Halal.

"Chúng ta mong muốn thiết lập hành lang ưu tiên cho dòng vốn, công nghệ, hàng hóa và nhân lực được lưu chuyển thuận lợi, mở ra cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt" - Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết.

Đẩy mạnh kết nối với 3 điểm đến chiến lược - Ảnh 1.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân thăm chính thức Kuwait. Ảnh: TTXVN

Trên bình diện đa phương, đây là năm thứ hai liên tiếp, Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Với tư cách khách mời của Chủ tịch G20 Nam Phi, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chia sẻ thông điệp chính sách, tập trung vào một số nội dung chính quan trọng nhằm đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới, giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược trong giai đoạn định hình lại và xây dựng các quy tắc, luật lệ toàn cầu hiện nay.

Thông qua những thông điệp, sáng kiến và đề xuất cụ thể đó, cộng đồng quốc tế sẽ nhìn nhận rõ nét hơn về đất nước Việt Nam đang quyết tâm đổi mới để bước vào kỷ nguyên phát triển vươn mình. Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, ngày càng chủ động, tích cực, trách nhiệm và nỗ lực hết mình vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững cho nhân loại.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược đối với Việt Nam như: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao... Qua đó, Việt Nam có thể huy động tối đa nguồn lực quốc tế để phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước. 

