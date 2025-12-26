Đẩy mạnh sản phẩm số phục vụ người dân

Ngày 25-12, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã tích cực xây dựng, trình, ban hành một khối lượng lớn văn bản luật, nghị định, thông tư liên quan KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều chính sách mang tính đột phá đã được hoàn thiện, góp phần tháo gỡ rào cản, tạo hành lang pháp lý thông thoáng. Bên cạnh đó, nguồn lực cho KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được tăng cường, ngân sách đã bảo đảm ở mức 3%.

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát chương trình công tác, xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi cần tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực thực hiện. Các bộ, cơ quan khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2025, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng bộ với luật.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và người dân. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy KH-CN và đổi mới sáng tạo dựa trên liên kết chặt chẽ giữa nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp; ưu tiên phát triển các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh...

Theo Tổng Bí thư, nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản, đồng thời là những "khách hàng" đầu tiên đặt hàng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; qua đó tạo thị trường khởi đầu cho những kết quả nghiên cứu, sáng chế...

Về nhiệm vụ cụ thể năm 2026, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng chương trình công tác của Ban Chỉ đạo. Trong đó, làm rõ các nội dung đột phá về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, tạo cơ sở thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số.

Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phải hoàn thành trước ngày 10-1-2026.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu xây dựng chỉ số đánh giá và cơ chế xếp hạng, công khai định kỳ kết quả thực hiện của các cơ quan, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tiến độ và kết quả phải được đo đếm, theo dõi bằng dữ liệu theo thời gian thực trên hệ thống giám sát, đánh giá; công khai một phần thông tin để người dân, doanh nghiệp giám sát.

Nhấn mạnh 2026 phải là năm hành động đột phá, chuyển từ nền tảng sang kết quả, từ chính sách sang sản phẩm, từ ý tưởng sang giá trị thực tế, Tổng Bí thư nhắc nhở toàn hệ thống chính trị phải hành động ngay. Mỗi cán bộ, cơ quan, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, huy động nguồn lực, triển khai quyết liệt.



