Lao động

TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội

Huỳnh Như

(NLĐO) - Kế hoạch nhằm ứng dụng nền tảng số quốc gia, mở rộng hợp đồng điện tử và chi trả an sinh, nâng cao minh bạch và hiệu quả phục vụ người dân.

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về phát triển kinh tế số và xã hội số trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội năm 2025. Kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc sử dụng các nền tảng số quốc gia như giải pháp trọng tâm để tăng tốc chuyển đổi số, tạo hạ tầng mềm đồng bộ và hình thành hệ sinh thái số vận hành hiệu quả, tránh tình trạng triển khai phân tán, trùng lặp. 

Đồng thời, thành phố hướng đến phát triển xã hội số gắn với các giá trị văn hóa phù hợp thời đại, khuyến khích sự sáng tạo của người dân và đảm bảo an toàn trước các nguy cơ trong môi trường số.

TP HCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội - Ảnh 1.

Người dân thực hiện thủ tục an sinh xã hội qua hình thức trực tuyến tại TPHCM

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm trong nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp ứng dụng nền tảng số để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội.

Theo các chỉ tiêu đặt ra, TPHCM phấn đấu đạt trên 80% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử và đưa tỉ lệ lao động trong lĩnh vực kinh tế số lên trên 2% lực lượng lao động. Ở mảng xã hội số, thành phố sẽ tổ chức chi trả qua tài khoản cho 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc mobile money, đảm bảo quy trình nhanh chóng, chính xác và thuận tiện.

TP HCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội - Ảnh 2.

TPHCM xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và phục vụ người dân

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm thúc đẩy giao dịch điện tử, chứng chỉ và chứng nhận điện tử, chi trả an sinh trực tuyến hoặc trực tiếp đến người thụ hưởng nhằm loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết; triển khai Nền tảng dữ liệu số về lao động – việc làm – an sinh xã hội, Nền tảng hợp đồng lao động điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cùng với phát triển nhân lực số để đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi.

Nguồn kinh phí thực hiện sẽ được bố trí từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Sở Nội vụ được giao theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai của các sở – ngành và UBND các địa phương, chủ động nắm bắt khó khăn, phối hợp giải quyết và báo cáo UBND TP. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời gửi báo cáo kết quả trước ngày 20-12-2025. Sở Tài chính phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu phân bổ kinh phí phù hợp.

Thành phố cũng đề nghị các Hội, Hiệp hội tăng cường kết nối và chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giám sát và khuyến khích hội viên, doanh nghiệp chủ động làm chủ công nghệ, tham gia cung cấp sản phẩm – dịch vụ chất lượng và đóng góp vào quá trình đánh giá mức độ chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội của thành phố.

