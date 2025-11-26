Chuyển đổi số tác động đáng kể đến cấu trúc thị trường lao động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Chuyển đổi số tác động đáng kể đến cấu trúc thị trường lao động

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hội thảo quốc tế tại ĐH Luật TPHCM bàn giải pháp pháp lý, chính sách thúc đẩy thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số.

Sáng 26-11, Trường Đại học Luật TPHCM phối hợp Tổ chức Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế "Khung pháp lý và chính sách thúc đẩy phát triển việc làm thỏa đáng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số". 

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia từ nhiều trường đại học, thể hiện mối quan tâm lớn đối với chất lượng việc làm và thị trường lao động trong nền kinh tế số.

Chuyển đổi số tác động đáng kể đến cấu trúc thị trường lao động - Ảnh 1.

TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, phát biểu khai mạc hội thảo "Khung pháp lý và chính sách thúc đẩy phát triển việc làm thỏa đáng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số"

Phát biểu khai mạc, TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, nhấn mạnh chuyển đổi số đang tạo ra thay đổi sâu rộng trong cấu trúc việc làm, đặt ra yêu cầu cao hơn về kỹ năng, đồng thời hình thành các dạng quan hệ lao động mới. 

Theo ông, bên cạnh việc tận dụng lợi thế công nghệ, Việt Nam cần khung pháp lý đủ linh hoạt để bảo đảm người lao động được tiếp cận cơ hội một cách công bằng.

Chuyển đổi số tác động đáng kể đến cấu trúc thị trường lao động - Ảnh 2.

Đại diện FES Việt Nam, ông Timo Rinke

Đại diện FES Việt Nam, ông Timo Rinke, đánh giá cao sự hợp tác học thuật giữa FES và Trường Đại học Luật TPHCM, nhất là khi hội thảo diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức – Việt Nam. 

Ông Timo Rinke dẫn kinh nghiệm của Đức và châu Âu cho rằng muốn bảo đảm việc làm thỏa đáng trong thời đại công nghệ, các quốc gia cần chú trọng quyền lợi lao động, phát triển kỹ năng số và tăng cường đối thoại xã hội.

Hội thảo có 10 tham luận trình bày tại bốn phiên làm việc, bao quát các vấn đề từ pháp lý, kỹ năng nghề đến an sinh. 

Ở nhóm pháp lý, PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí (Trường Đại học Luật Hà Nội) cho rằng pháp luật lao động Việt Nam vẫn chủ yếu dựa trên mô hình làm công – hưởng lương truyền thống. Trong khi đó, lao động nền tảng, lao động tự do và mô hình làm việc linh hoạt đang phát triển nhanh, đòi hỏi điều chỉnh pháp luật để bảo đảm quyền lợi trước tác động của thuật toán.

Chuyển đổi số tác động đáng kể đến cấu trúc thị trường lao động - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi hội thảo

TS. GVCC. Lê Thị Thúy Hương phân tích kinh nghiệm quốc tế từ Đức, Singapore, Hàn Quốc và EU, nhấn mạnh tầm quan trọng của đào tạo lại, hỗ trợ chuyển đổi nghề và mở rộng an sinh xã hội. Theo bà, Việt Nam cần chiến lược phát triển kỹ năng số mang tính dài hạn để không bị tụt lại trong cạnh tranh nhân lực.

img
img
img

Nhiều chuyên gia góp ý, thảo luận tại hội thảo

Về phía doanh nghiệp, TS. Nguyễn Tất Năm và ThS. Nguyễn Tất Thắng nêu ý kiến rào cản lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn nhân lực có kỹ năng số và chi phí đầu tư công nghệ cao. Tuy nhiên, nếu có hỗ trợ từ nhà nước về đào tạo, dữ liệu và môi trường pháp lý rõ ràng, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng công nghệ để tạo ra việc làm chất lượng hơn.

Trong lĩnh vực an sinh, TS. Nguyễn Thị Bích chỉ ra hệ thống BHXH mới chỉ bao phủ nhóm lao động truyền thống, chưa theo kịp lao động nền tảng. Bà kiến nghị cơ chế đóng – hưởng linh hoạt và xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất để quản lý hiệu quả.

Vai trò của Công đoàn và tổ chức đại diện người sử dụng lao động được nhấn mạnh qua các tham luận của ThS. Tống Thị Huệ, ThS. Lê Ngọc Anh và ThS. Đoàn Công Yên, đặc biệt trong thương lượng tập thể, giám sát ứng dụng công nghệ và thúc đẩy đối thoại xã hội.

Hội thảo kết luận rằng chuyển đổi số vừa là thách thức vừa là cơ hội để nâng cao chất lượng việc làm nếu có sự đồng hành của cả nhà nước – doanh nghiệp – tổ chức xã hội.

Trường Đại học Luật TPHCM khẳng định tiếp tục nghiên cứu và cung cấp luận cứ chính sách nhằm xây dựng thị trường lao động bền vững trong kỷ nguyên số.

Tin liên quan

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Khánh Hòa khắc phục sau lũ

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Khánh Hòa khắc phục sau lũ

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao hỗ trợ khẩn cấp 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ vừa qua

Đóng Quỹ phòng, chống thiên tai là nghĩa vụ của người lao động

(NLĐO)- Số tiền người lao động trong doanh nghiệp đóng vào Quỹ phòng, chống thiên tai bằng 1/2 mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng

Lao động EPS cần chuẩn bị gì trước khi sang Hàn Quốc làm việc?

(NLĐO) - Không cá nhân hay tổ chức nào có thể can thiệp. Mọi hành vi môi giới lợi dụng chương trình EPS để chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật...

thị trường lao động người lao động chuyển đổi số lao động Trường Đại học Luật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo