Thời sự

Đẩy mạnh thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm ở phường Bình Thạnh, TP HCM

PHAN ANH

(NLĐO)- Phường Bình Thạnh tập trung triển khai các công trình trọng điểm, trong đó có dự án nạo vét rạch Xuyên Tâm

Ngày 12-9, Đảng ủy phường Bình Thạnh, TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ đại hội đã thành công tốt đẹp với các nội dung tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiều công trình, phong trào thi đua chào mừng đại hội đã được triển khai, lan tỏa tinh thần "Đoàn kết – nghĩa tình – tự quản". Địa phương huy động được hơn 2 tỉ đồng từ nhân dân để thực hiện các công trình an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách.

Đẩy mạnh thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm ở phường Bình Thạnh, TP HCM - Ảnh 1.

Ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh - phát biểu tại hội nghị

Ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh - nhấn mạnh sau đại hội, toàn Đảng bộ phường cần khẩn trương triển khai và quán triệt Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; biến quyết tâm thành hành động cụ thể, phấn đấu xây dựng phường Bình Thạnh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đẩy mạnh thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm ở phường Bình Thạnh, TP HCM - Ảnh 2.

Ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh - khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và phục vụ đại hội

Chủ động rà soát, giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân; quan tâm triển khai công trình trọng điểm trên địa bàn, trong đó có dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Ngoài ra, tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực...

Dịp này, Đảng ủy phường Bình Thạnh khen thưởng 10 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và phục vụ đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

