Thời sự Chính trị

Kế hoạch lớn của phường Gia Định, rạch Xuyên Tâm sẽ sớm “thay da”

PHAN ANH

(NLĐO)- Phường Gia Định, TP HCM đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân để góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Sáng 16-8, Đảng bộ phường Gia Định, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM Võ Văn Dũng dự và chỉ đạo đại hội.

5 nhiệm vụ, 3 đột phá, 5 giải pháp


Kế hoạch lớn của phường Gia Định, rạch Xuyên Tâm sẽ sớm “thay da”- Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy phường Gia Định Triệu Lệ Khánh cho biết trong nhiệm kỳ tới, địa phương sẽ tập trung triển khai dự án nạo vét cải tạo rạch Xuyên Tâm

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Gia Định đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động dân vận, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường, tăng cường gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân.

Kế hoạch lớn của phường Gia Định, rạch Xuyên Tâm sẽ sớm “thay da”- Ảnh 2.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu phường Gia Định nhiệm kỳ 2025-2030

Nhất là thực hiện 3 khâu đột phá. Trong đột phá về chỉnh trang đô thị, phường Gia Định đặt mục tiêu hoàn thành công trình giải phóng mặt bằng di dời các hộ dân dự án nạo vét cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng kỹ thuật rạch Xuyên Tâm trên địa bàn phường.

Năm nhóm giải pháp trọng tâm: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng chính quyền địa phương; phát triển kinh tế - đô thị; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM Võ Văn Dũng đánh giá cao phường Gia Định khi Nghị quyết Đại hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể và sự thấu đáo trong đánh giá tình hình, từ đó xây dựng hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là sau khi phường Gia Định được sáp nhập.

Kế hoạch lớn của phường Gia Định, rạch Xuyên Tâm sẽ sớm “thay da”- Ảnh 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM Võ Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo ra những chuyển biến thực sự rõ nét, ông Võ Văn Dũng đề nghị Đảng bộ Phường Gia Định tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Cùng với đó phát triển mạnh mẽ các ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững và hiện đại; chủ động đề xuất UBND TP HCM đẩy nhanh tiến độ đầu tư và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường và hạ tầng số...

Tại đại hội đã thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Gia Định, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kế hoạch lớn của phường Gia Định, rạch Xuyên Tâm sẽ sớm “thay da”- Ảnh 5.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gia Định ra mắt đại hội

Theo đó, Ban Chấp hành có 29 thành viên. Bà Triệu Lệ Khánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; ông Cao Hồng Hà làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Nguyễn Thu Hiền làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND.

Tin liên quan

TP HCM: Ông Lê Đức Thanh làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định

TP HCM: Ông Lê Đức Thanh làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định

(NLĐO)- Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định gồm 27 người. Ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1 (cũ) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định

50 năm giương cao ngọn cờ đầu: Từ Sài Gòn - Gia Định đến TP HCM

L.T.S: 50 năm sau thời khắc sáng chói của lịch sử dân tộc, TP HCM giương cao ngọn cờ xây dựng và phát triển trên hành trình hướng đến tương lai.

Trung đoàn Gia Định đồng hành Giải Half Marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” lần thứ 2

(NLĐO)-Báo Người Lao Động phối hợp Trung đoàn Gia Định tổ chức Hội nghị quán triệt công tác phối hợp đồng hành Giải Half Marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” lần 2.

