Vùng miền Đông Nam Bộ

Đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài

Bài và ảnh: Nguyễn Tiến

Sau khi điều chỉnh, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án khoảng 3.135 tỉ đồng

Dự án đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang được các cơ quan chức năng tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện tuyến giao thông liên vùng trọng điểm kết nối khu vực Đông Nam Bộ với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP - hợp đồng BOT) tại Quyết định 760/QĐ-TTg ngày 2-8-2024. Tuyến đường cao tốc có điểm đầu tại đường Vành đai 3 TP HCM thuộc huyện Củ Chi (cũ), TP HCM và điểm cuối giao với Quốc lộ 22 tại huyện Bến Cầu (cũ), tỉnh Tây Ninh, với tổng chiều dài khoảng 51 km.

Trong đó, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài khoảng 26,34 km. Tuyến đường có quy mô giai đoạn 1 gồm 4 làn xe hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp. Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 19.617 tỉ đồng, trong đó phần vốn nhà nước tham gia hơn 9.674 tỉ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài - Ảnh 1.

Cắm mốc lộ giới dự án đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh

Riêng dự án thành phần 4 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Tây Ninh được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định 577/QĐ-UBND ngày 13-3-2025. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án thành phần này là 1.504 tỉ đồng.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Hùng, dự án ảnh hưởng đến 2.250 hộ gia đình và 17 tổ chức, trong đó 230 hộ phải bố trí tái định cư. Tổng diện tích đất thu hồi hơn 246 ha. Sau khi điều chỉnh, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án khoảng 3.135 tỉ đồng.

Đến ngày 4-3-2026, cơ quan chức năng đã tổ chức chi trả bồi thường hơn 2.899 tỉ đồng, đạt 92,46% tổng kinh phí, với 2.131/2.250 hộ dân đã nhận tiền. Công tác chi trả được thực hiện tại các địa bàn trước đây thuộc thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu và huyện Bến Cầu.

Song song với việc chi trả bồi thường, các khu tái định cư phục vụ dự án cũng đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhằm bảo đảm chỗ ở cho người dân. Trong đó, khu tái định cư Hưng Thuận (diện tích 10,7 ha với 402 nền) đang thi công các hạng mục hạ tầng như san lấp mặt bằng, hệ thống thoát nước, cấp nước và đường giao thông, đạt khoảng 85% khối lượng. Khu tái định cư Gò Dầu với 169 nền đã hoàn thành xây dựng, sẵn sàng bố trí cho các hộ dân. Khu tái định cư kênh Đìa Xù cũng đã chuẩn bị sẵn quỹ nền để phục vụ dự án.

Đến nay, công tác bàn giao mặt bằng đạt kết quả tích cực khi các địa phương đã bàn giao 24,55/26,34 km, tương đương 93% chiều dài tuyến. Các khu vực còn lại đang tiếp tục được vận động, hoàn tất thủ tục để sớm bàn giao cho đơn vị thi công.

Tây Ninh khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài

Tây Ninh khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài

(NLĐO) - Theo kế hoạch, dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài sẽ hoàn thành toàn tuyến để đưa vào khai thác vào năm 2027

Khởi công tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài tháng 4-2026

(NLĐO) - Dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài dài 51 km đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công.

2.267 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài qua Tây Ninh

(NLĐO)- Tây Ninh đã bàn giao hơn 24 km mặt bằng cao tốc TPHCM – Mộc Bài, còn 1,78 km chưa hoàn tất, dự kiến xử lý xong trong năm nay

