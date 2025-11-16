HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tây Ninh khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài

Hải Đường

(NLĐO) - Theo kế hoạch, dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài sẽ hoàn thành toàn tuyến để đưa vào khai thác vào năm 2027

Sáng 16-11, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết theo phương án phê duyệt dự án thành phần 4 cao tốc TPHCM - Mộc Bài về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, có 2.260 hộ dân và 17 tổ chức bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng tại các phường, xã như: An Tịnh, Gia Lộc, Gò Dầu, Phước Thạnh và Bến Cầu. Trong đó, có 230 hộ được bố trí tái định cư với diện tích đất thu hồi hơn 246 ha, tổng kinh phí bồi thường trên 3.056 tỉ đồng.

Tây Ninh khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc TP HCM – Mộc Bài - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cùng các sở, ngành khảo sát tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài qua Tây Ninh

Đến nay, các địa phương đã chi trả bồi thường cho gần 2.000 hộ với số tiền hơn khoảng 2.700 tỉ đồng. Hiện, các khu tái định cư đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chuẩn bị bàn giao cho người dân.

Theo Ban Quản lý dự án Tây Ninh, việc bàn giao mặt bằng cũng được triển khai đồng bộ, khẩn trương.

Dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài giai đoạn 1, theo hình thức đối tác công tư (BOT), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 2-8-2024, với chiều dài khoảng 51 km, trong đó đoạn qua Tây Ninh hơn 26,3 km. Tuyến đường này được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc, 4 làn xe, với vận tốc 120 km/h.

Dự án có 4 dự án thành phần. TPHCM thực hiện các dự án thành phần 1, 2, 3; tỉnh Tây Ninh thực hiện thành phần 4 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Tổng mức đầu tư của dự án là 19.617 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, gói thầu xây lắp dự kiến khởi công ngày 19-12 và hoàn thành toàn tuyến để đưa vào khai thác vào năm 2027.

Tin liên quan

TPHCM hỗ trợ Tây Ninh 1.806 tỉ đồng làm cao tốc

TPHCM hỗ trợ Tây Ninh 1.806 tỉ đồng làm cao tốc

(NLĐO) - Công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư đang được triển khai để hướng tới mốc thời gian tháng 3-2026 khởi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Tây Ninh: Ra mắt mô hình “Con nuôi công an xã” ở Mỹ An

(NLĐO)- Công an xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh đã chủ động khảo sát và nhận đỡ đầu 2 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tandoland công bố dự án 146,8 ha tại Tây Ninh

Công ty CP Mai Bá Hương (Mai Bá Hương), thành viên của Công ty CP Tân Đô (Tandoland), đã tổ chức sự kiện “Unbox Sa bàn – Khai mở diện mạo”.

tỉnh Tây Ninh TP HCM giải phóng mặt bằng đường cao tốc đường Vành đai 4
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo