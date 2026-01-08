HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Đẩy nhanh tiến độ nhà máy điện hạt nhân

Lê Thúy

Chiều tối 7-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo), chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành công tác đầu tư xây dựng để bảo đảm cung ứng điện cho giai đoạn sau năm 2031.

Tại cuộc họp, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Công Thương, EVN, PVN và một số cơ quan liên quan để thúc đẩy nhanh việc triển khai dự án.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu EVN phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan, tham gia đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, bảo đảm hoàn thành trong tháng 1-2026.

EVN phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1; nhanh chóng ổn định sinh kế cho các gia đình tại nơi ở mới để không ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh và đời sống người dân địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu PVN chủ động phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn đối tác có công nghệ nguồn tiên tiến phù hợp với tình hình mới để hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

"Yêu cầu Ban Chỉ đạo họp hằng tháng để rà soát, kiểm điểm việc triển khai các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân; với tinh thần "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" - Thủ tướng chỉ đạo.

Quyết liệt giải phóng mặt bằng

Công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị hạ tầng tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 đang được đẩy mạnh.

Tại dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh), cơ quan chức năng đã hoàn thành toàn bộ công tác kiểm kê 449 ha đất phục vụ dự án. Địa phương đang tập trung áp giá bồi thường và thẩm định cho 169 trường hợp, tương ứng với khoảng 266 ha.

Để đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định xây dựng khu tái định cư rộng 41,77 ha với hệ thống hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt, để bảo đảm sinh kế cho ngư dân, một khu neo đậu cho 150 tàu cá cùng đê chắn sóng và kè bảo vệ dài 900 m cũng sẽ được xây dựng.

Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải) cũng đã hoàn thành việc kiểm kê và xác minh nguồn gốc đất với 534 trường hợp, tương ứng 404,5 ha khu vực dự kiến xây dựng nhà máy; đến nay đã kiểm kê 202 hộ dân và 2 tổ chức. Tỉnh Khánh Hòa dự kiến xây dựng khu tái định cư rộng 54 ha cho người dân bị ảnh hưởng dự án tại thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải.

C.Tỉnh - K.Nam


