Đề xuất ưu đãi lớn để đào tạo nhân lực điện hạt nhân

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ tài chính và mức chi cho giảng viên, sinh viên, học viên và cán bộ quản lý tham gia đào tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân trong nước và nước ngoài.

Ưu đãi lớn cho giảng viên lĩnh vực điện hạt nhân

Giảng viên trực tiếp giảng dạy các chuyên ngành điện hạt nhân sẽ được nhận 50 triệu đồng nếu là tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ của bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín.

Ngoài ra, giảng viên được ưu tiên cử đi thực tập, bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước tối đa 2 lần/năm, với toàn bộ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả. Mức chi sẽ áp dụng theo quy định hiện hành về công tác phí, đào tạo – bồi dưỡng trong và ngoài nước.

Việt Nam cần chuẩn bị 2.400 nhân lực cho dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận

Miễn học phí, học bổng cao cho sinh viên trong nước

Sinh viên cao đẳng, đại học theo học các chuyên ngành điện hạt nhân và có cam kết làm việc tại nhà máy điện hạt nhân sẽ được hưởng hàng loạt ưu đãi.

Cụ thể như miễn 100% học phí và miễn phí ký túc xá; Học bổng 5,5 triệu đồng/tháng, hưởng 10 tháng/năm (tối đa 3 năm đối với cao đẳng, 4 năm với cử nhân, 5 năm với kỹ sư); Được cung cấp giáo trình chuyên ngành; Được ưu tiên cử đi thực tập trong nước và nước ngoài, nếu năm cuối đạt học lực giỏi, mọi chi phí đều do ngân sách chi trả; Mức chi cho thực tập thực hiện theo quy định đối với đào tạo lưu học sinh và công tác phí nước ngoài

Ưu đãi cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong nước

Học viên cao học và nghiên cứu sinh cam kết làm việc trong ngành sau tốt nghiệp được miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí; Học bổng 7,4 triệu đồng/tháng đối với thạc sĩ và 8,4 triệu đồng/tháng đối với tiến sĩ, hưởng đủ 12 tháng/năm.

Ngoài ra, được hỗ trợ 30 triệu đồng nếu có bài báo khoa học thuộc chuyên ngành điện hạt nhân đăng trên tạp chí quốc tế; Được cung cấp giáo trình, sách chuyên khảo; Được xem xét cử tham dự hội nghị khoa học trong nước và nước ngoài 1 lần/khóa, kinh phí do ngân sách bảo đảm; Được ưu tiên cử đi thực tập ngắn hạn, mọi chi phí do ngân sách chi trả

Ưu đãi đặc biệt cho sinh viên và nghiên cứu sinh đào tạo ở nước ngoài

Sinh viên đại học học ở nước ngoài có cam kết làm việc tại nhà máy điện hạt nhân được hưởng 2 vé máy bay khứ hồi trong quá trình học; Được cấp lệ phí hộ chiếu, visa, phí sân bay và chi phí di chuyển từ sân bay đến nơi đào tạo; Mua bảo hiểm y tế theo quy định nước sở tại; Sinh hoạt phí bằng 1,5 lần mức cao nhất đang cấp cho sinh viên Việt Nam du học theo đề án của Chính phủ.

Đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài, mức hỗ trợ sinh hoạt phí còn cao hơn, bằng 2,0 lần mức cao nhất dành cho lưu học sinh Việt Nam.

Sinh viên ngành liên quan đến vận hành nhà máy điện hạt nhân cũng được hỗ trợ. Sinh viên đại học trong nước thuộc các ngành liên quan đến vận hành nhà máy điện hạt nhân, có cam kết làm việc sau khi tốt nghiệp, sẽ được miễn học phí; Ưu tiên ở ký túc xá; Học bổng 3 triệu đồng/tháng, hưởng 10 tháng/năm

Ưu đãi cho cán bộ quản lý

Cán bộ quản lý được cử tham gia các chương trình bồi dưỡng trong và ngoài nước (không quá 2 lần/năm, mỗi lần tối đa 15 ngày). Mọi chi phí bồi dưỡng do ngân sách nhà nước chi trả, áp dụng theo quy định hiện hành về công tác phí và đào tạo – bồi dưỡng.

Dự thảo Thông tư được đánh giá là bước bổ sung mạnh mẽ các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ cho định hướng phát triển điện hạt nhân của Việt Nam trong tương lai gần.