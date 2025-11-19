Đề xuất ưu đãi lớn để đào tạo nhân lực điện hạt nhân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đề xuất ưu đãi lớn để đào tạo nhân lực điện hạt nhân

GIANG NAM

(NLĐO) - Miễn học phí, học bổng tới 8,4 triệu đồng/tháng, tài trợ thực tập trong và ngoài nước... nằm trong số những ưu đãi

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ tài chính và mức chi cho giảng viên, sinh viên, học viên và cán bộ quản lý tham gia đào tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân trong nước và nước ngoài.

Ưu đãi lớn cho giảng viên lĩnh vực điện hạt nhân

Giảng viên trực tiếp giảng dạy các chuyên ngành điện hạt nhân sẽ được nhận 50 triệu đồng nếu là tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ của bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín. 

Ngoài ra, giảng viên được ưu tiên cử đi thực tập, bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước tối đa 2 lần/năm, với toàn bộ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả. Mức chi sẽ áp dụng theo quy định hiện hành về công tác phí, đào tạo – bồi dưỡng trong và ngoài nước.

Đề xuất ưu đãi “khủng” để đào tạo nhân lực điện hạt nhân - Ảnh 1.

Việt Nam cần chuẩn bị 2.400 nhân lực cho dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận

Miễn học phí, học bổng cao cho sinh viên trong nước

Sinh viên cao đẳng, đại học theo học các chuyên ngành điện hạt nhân và có cam kết làm việc tại nhà máy điện hạt nhân sẽ được hưởng hàng loạt ưu đãi. 

Cụ thể như miễn 100% học phí và miễn phí ký túc xá; Học bổng 5,5 triệu đồng/tháng, hưởng 10 tháng/năm (tối đa 3 năm đối với cao đẳng, 4 năm với cử nhân, 5 năm với kỹ sư); Được cung cấp giáo trình chuyên ngành; Được ưu tiên cử đi thực tập trong nước và nước ngoài, nếu năm cuối đạt học lực giỏi, mọi chi phí đều do ngân sách chi trả; Mức chi cho thực tập thực hiện theo quy định đối với đào tạo lưu học sinh và công tác phí nước ngoài

Ưu đãi cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong nước

Học viên cao học và nghiên cứu sinh cam kết làm việc trong ngành sau tốt nghiệp được miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí; Học bổng 7,4 triệu đồng/tháng đối với thạc sĩ và 8,4 triệu đồng/tháng đối với tiến sĩ, hưởng đủ 12 tháng/năm.

Ngoài ra, được hỗ trợ 30 triệu đồng nếu có bài báo khoa học thuộc chuyên ngành điện hạt nhân đăng trên tạp chí quốc tế; Được cung cấp giáo trình, sách chuyên khảo; Được xem xét cử tham dự hội nghị khoa học trong nước và nước ngoài 1 lần/khóa, kinh phí do ngân sách bảo đảm; Được ưu tiên cử đi thực tập ngắn hạn, mọi chi phí do ngân sách chi trả

Ưu đãi đặc biệt cho sinh viên và nghiên cứu sinh đào tạo ở nước ngoài

Sinh viên đại học học ở nước ngoài có cam kết làm việc tại nhà máy điện hạt nhân được hưởng 2 vé máy bay khứ hồi trong quá trình học; Được cấp lệ phí hộ chiếu, visa, phí sân bay và chi phí di chuyển từ sân bay đến nơi đào tạo; Mua bảo hiểm y tế theo quy định nước sở tại; Sinh hoạt phí bằng 1,5 lần mức cao nhất đang cấp cho sinh viên Việt Nam du học theo đề án của Chính phủ.

Đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài, mức hỗ trợ sinh hoạt phí còn cao hơn, bằng 2,0 lần mức cao nhất dành cho lưu học sinh Việt Nam.

Sinh viên ngành liên quan đến vận hành nhà máy điện hạt nhân cũng được hỗ trợ. Sinh viên đại học trong nước thuộc các ngành liên quan đến vận hành nhà máy điện hạt nhân, có cam kết làm việc sau khi tốt nghiệp, sẽ được miễn học phí; Ưu tiên ở ký túc xá; Học bổng 3 triệu đồng/tháng, hưởng 10 tháng/năm

Ưu đãi cho cán bộ quản lý

Cán bộ quản lý được cử tham gia các chương trình bồi dưỡng trong và ngoài nước (không quá 2 lần/năm, mỗi lần tối đa 15 ngày). Mọi chi phí bồi dưỡng do ngân sách nhà nước chi trả, áp dụng theo quy định hiện hành về công tác phí và đào tạo – bồi dưỡng.

Dự thảo Thông tư được đánh giá là bước bổ sung mạnh mẽ các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ cho định hướng phát triển điện hạt nhân của Việt Nam trong tương lai gần.

Tin liên quan

Giải pháp cho nhân lực ngành F&B

Giải pháp cho nhân lực ngành F&B

Ngành ẩm thực - đồ uống (F&B) đang tăng trưởng mạnh, liên tục mở rộng mô hình kinh doanh, nhưng lại rơi vào nghịch lý: thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Doanh nghiệp tiếp nhận nhân lực chất lượng

Job Link 2025 khép lại với tín hiệu tích cực khi nhiều doanh nghiệp tuyển được người ngay tại chỗ và tiếp cận nguồn ứng viên phù hợp

Kết nối hiệu quả nguồn nhân lực - nhà tuyển dụng

Báo Người Lao Động khẳng định vai trò tiên phong trong việc gắn kết doanh nghiệp - nhà trường - người lao động

nguồn nhân lực nhà máy điện hạt nhân miễn học phí Bộ Tài chính nhân lực hạt nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo