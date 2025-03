Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường Vành đai 3

Chiều 11-3, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm trưởng đoàn đã làm việc với các địa phương liên quan về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM.

Kiến nghị 3 tỉnh nâng công suất các mỏ cát

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại công trường nút giao Tân Vạn và gói thầu XL3 (TP Thủ Đức). Tại đây, Phó thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu phấn đấu đưa một số hạng mục vào khai thác cuối năm 2025.

Thông tin về tiến độ dự án, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (chủ đầu tư), cho biết đến nay khối lượng thi công dự án đi qua tỉnh Long An đạt 62%, TP HCM đạt 31%, Đồng Nai 25%, Bình Dương 28,6%. Các địa phương phấn đấu cuối năm 2025 sẽ đưa 22 km vào sử dụng gồm 14 km thuộc TP Thủ Đức (TP HCM) và 8 km thuộc tỉnh Long An. Phần còn lại 55 km thuộc Đồng Nai, Bình Dương và 3 huyện phía Tây TP HCM phấn đấu đến ngày 30-4-2026 đưa vào khai thác, sớm hơn 2 tháng so với nghị quyết của Quốc hội.

Theo ông Phúc, thách thức lớn nhất của dự án hiện nay là nguồn cát, đất, đá phục vụ việc gia tải, xây dựng các nút giao… Cụ thể, tổng nhu cầu cát đắp nền của toàn dự án đường khoảng 8,5 triệu m3, trong đó nhu cầu cát cho đoạn đi qua TP HCM là 6,6 triệu m3; Đồng Nai 0,5 triệu m3; Bình Dương 0,7 triệu m3 và Long An 0,72 triệu m3.

Đoàn công tác của Chính phủ thị sát tại công trường đường Vành đai 3 vào sáng 11-3. Ảnh: NGỌC QUÝ

"Thời gian qua, các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long rất vất vả trong việc hỗ trợ cấp phép các mỏ cát cho dự án. Đến thời điểm hiện nay, đã có 3,5/8,5 triệu m3 cát đưa về dự án, trong đó TP HCM 1,6 triệu m3, số còn lại thuộc các tỉnh khác. Số lượng cát còn thiếu rất nhiều, riêng năm 2025, cần 5,9 triệu m3. Tin vui là đến nay, các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre đã cấp phép 13/13 mỏ cát. Theo kế hoạch sẽ chuẩn bị khai thác và đưa cát về công trình vào cuối tháng 3 này" - ông Phúc thông tin.

13 mỏ này cung cấp khoảng 2,8 triệu m3. Nếu áp dụng cơ chế đặc thù, tăng công suất các mỏ lên thì đạt được 4 triệu m3 cho năm 2025. Như vậy, còn thiếu 1,9 triệu m3 năm 2025, đề xuất tỉnh Tiền Giang xem xét cấp thêm 1 mỏ cát để có thêm 1,2 triệu m3, còn lại mua bên ngoài.

Để bảo đảm đủ 5,9 triệu m3 cát trong năm 2025, ông Lương Minh Phúc kiến nghị tỉnh Vĩnh Long nâng công suất 2 mỏ đang khai thác lên tối đa 50% và hoàn thành thủ tục, khai thác trong tháng 3-2025; tỉnh Bến Tre nâng công suất 3 mỏ lên 50% và khai thác trong tháng 4-2025, tỉnh Tiền Giang nâng công suất các mỏ lên 50%, hoàn thành khai thác ngay trong tháng 3 này và xem xét cấp thêm một số mỏ trong 2 tháng tới để bảo đảm nguồn cát cho dự án trong năm 2025.

Đưa dự án khai thác vào 30-4-2026

Về tiến độ dự án Vành đai 3 qua địa bàn, đại diện các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An thừa nhận còn chậm hơn kế hoạch. Hiện nay, các địa phương đang chỉ đạo nhà thầu tăng ca, thi công 3 ca 4 kíp, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án vào 30-4-2026 như kế hoạch đề ra.

Đại diện UBND tỉnh Tiền Giang chia sẻ khó khăn trong cấp phép các mỏ cát khi vướng luồng, chưa kể nâng công suất mỏ là do doanh nghiệp đề xuất chứ không phải muốn nâng là nâng. Trăn trở nhất là xác định giá cát thường do doanh nghiệp tự kê khai, đề xuất, tỉnh phải rà soát.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cảm ơn các tỉnh đã hỗ trợ cung cấp nguồn vật liệu cát san lấp cho dự án thời gian qua và đề xuất các tỉnh tiếp tục hỗ trợ để đáp ứng nguồn cung vật liệu cho dự án trong năm nay, bảo đảm dự án về đích đúng tiến độ.

"TP HCM và các tỉnh cam kết bảo đảm mặt bằng nếu có đủ nguồn vật liệu cho dự án. Kiến nghị các bộ, ngành nghiên cứu, ban hành quy chuẩn áp dụng công nghệ mới xây dựng cầu cạn đi qua vùng đất yếu để các đơn vị triển khai vì đường cao tốc đi qua các tỉnh miền Tây có nền đất yếu, cát san lắp khan hiếm nên đây là giải pháp kinh tế" - Chủ tịch UBND TP HCM đề xuất.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa lớn trong việc mở rộng không gian đô thị, giảm ùn tắc, kết nối vùng, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành bám sát mục tiêu của dự án, phấn đấu đưa dự án vào khai thác dịp 30-4-2026. Riêng các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre đề nghị hoàn thành thủ tục nâng công suất các mỏ cát lên 50% trước ngày 15-3. Đề nghị các tỉnh, thành chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu có giải pháp huy động nguồn lực, thi công 3 ca 4 kíp, bù lại thời gian chậm tiến độ do thiếu vật liệu san lấp.

Đề nghị 44 địa phương đẩy mạnh khai thác mỏ vật liệu Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện đề nghị 44 tỉnh, thành phố và 7 ban quản lý dự án trực thuộc, đẩy nhanh tiến độ cấp mỏ, nâng công suất mỏ và tăng cường công tác quản lý, khai thác, vận chuyển khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm; bảo đảm không gián đoạn các hoạt động khai thác. V.Duẩn