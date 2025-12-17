HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Dạy thêm - học thêm là cần thiết hay lệch hướng?

Hoàng Thị Thu Hiền

Khi học thêm trở thành chuẩn mực ngầm, không học bị coi là "lệch chuẩn", giáo dục cần được nhìn lại từ chất lượng đến cách quản lý và minh bạch lợi ích kinh tế

Dạy thêm - học thêm không phải là hiện tượng mới nhưng đang trở thành một vấn đề xã hội đáng lo ngại khi bị đẩy thành một "nền văn hóa học thêm rầm rộ". Trong bối cảnh nhiều học sinh không đi học thêm bị xem là bất bình thường, câu hỏi đặt ra không chỉ là có nên học thêm hay không, mà là học thêm đến mức nào, quản lý ra sao, để trả lại cho giáo dục sự lành mạnh, công bằng và nhân văn vốn có.

Giáo dục lệch hướng khi học thêm là "bắt buộc"

Ở nhiều quốc gia có nền giáo dục phát triển, việc học kèm (tutoring) vẫn tồn tại, nhưng không bị đẩy thành lệch chuẩn méo mó như tại Việt Nam. Họ tập trung vào hỗ trợ học tập có mục tiêu, thường miễn phí hoặc nằm trong khuôn khổ giáo dục chính thức. Các dịch vụ gia sư bên ngoài, nếu có, là lựa chọn tự nguyện của phụ huynh, không phải một phần mặc định của quá trình học tập.

Trong bối cảnh chương trình học còn nặng, áp lực thi cử lớn, sĩ số lớp đông, không phải học sinh nào cũng theo kịp nhịp độ trên lớp. Có em cần học thêm để bù đắp những lỗ hổng kiến thức; có em học để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng; cũng có em chỉ cần được giảng chậm hơn, kỹ hơn và phù hợp hơn với năng lực của mình.

Vấn đề vì thế không nằm ở chỗ có hay không có học thêm, mà ở câu hỏi then chốt hơn: học thêm như thế nào thì hợp lý và được quản lý ra sao?

Dạy thêm - học thêm là cần thiết hay lệch hướng? - Ảnh 1.

Cần giáo dục trẻ phát triển toàn diện thay vì đặt nặng thành tích ở một số môn học, khiến học sinh phải đi học thêm. Ảnh: YẾN ANH

Đáng lo ngại hơn, trong không ít môi trường giáo dục hiện nay, một học sinh không đi học thêm lại bị xem như điều bất bình thường. Khi học thêm trở thành chuẩn mực ngầm, còn không học thêm thì bị coi là thiếu cố gắng, thiếu quan tâm đến việc học, thì đó là dấu hiệu cho thấy hệ thống giáo dục đã vận hành lệch khỏi quỹ đạo lành mạnh ban đầu.

Học thêm không nên trở thành chiếc phao cứu sinh mà học sinh buộc phải bám vào.

Cần được quản lý như một hoạt động kinh tế

Cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, khi dạy thêm được tổ chức theo quy mô lớn và tạo ra lợi nhuận cao thì bản chất của nó đã không còn thuần túy là hỗ trợ giáo dục, mà đã trở thành một hoạt động kinh tế.

Theo nhiều khảo sát không chính thức trong ngành giáo dục, tại các đô thị lớn hiện nay, một số trung tâm dạy thêm hoặc lớp học thêm do cá nhân tổ chức có quy mô từ vài trăm đến hàng nghìn học sinh, mỗi tháng thu nhập từ cả trăm triệu đến gần tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều khoản thu nhập này vẫn chưa được quản lý và đánh thuế thu nhập tương xứng, gây thất thu ngân sách và tạo ra sự thiếu công bằng so với các ngành nghề khác vốn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Việc đánh thuế đối với hoạt động dạy thêm quy mô lớn không nhằm "trừng phạt" giáo viên, mà để bảo đảm công bằng xã hội, minh bạch tài chính, đồng thời hạn chế xu hướng thương mại hóa giáo dục.

Khi dạy thêm trở thành nguồn thu nhập lớn, thậm chí vượt xa lương chính khóa, áp lực đạo đức nghề nghiệp là điều không thể xem nhẹ. Một người thầy cần được đánh giá bằng chất lượng giờ dạy trên lớp, chứ không phải bằng số lượng lớp học thêm ngoài giờ. Một học sinh cũng không nên bị phân loại bởi việc em có đi học thêm hay không.

Gốc rễ vẫn là chất lượng dạy học trong nhà trường

Nếu giờ học chính khóa đủ tốt, đủ sâu và đủ nhân văn, nhu cầu học thêm sẽ tự nhiên giảm. Không cần cấm đoán cực đoan, nhưng cũng không thể buông lỏng quản lý. Quản lý bằng chất lượng giáo dục và minh bạch kinh tế mới là con đường bền vững.

Dạy thêm - học thêm không phải là "tội đồ" của giáo dục Việt Nam nhưng cũng không nên được xem là điều hiển nhiên. Cách tiếp cận hợp lý là quản lý chặt chẽ, bảo đảm công bằng xã hội, và luôn đặt lợi ích cũng như sự phát triển của học sinh làm trung tâm. Bởi mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là tạo ra những đứa trẻ học thật nhiều, mà là hình thành những con người biết sống, biết suy nghĩ và biết yêu thương.

Riêng với bậc tiểu học, cần có quan điểm quản lý dứt khoát: nghiêm cấm dạy thêm đại trà. Đây là giai đoạn trẻ hình thành nền tảng nhân cách, cảm xúc và kỹ năng sống. Các em cần được học vừa đủ kiến thức cơ bản, đồng thời có thời gian cho vui chơi, vận động, nghệ thuật, thể thao, các môn năng khiếu và học cách ứng xử trong cuộc sống. 

Chỉ nên là lựa chọn bổ sung

Một nền giáo dục lành mạnh cần bảo đảm giờ học chính khóa đủ để học sinh nắm được kiến thức cốt lõi và học thêm chỉ là lựa chọn bổ sung. Chỉ nên cho phép hỗ trợ cá biệt trong những trường hợp thật sự cần thiết, với mục tiêu rõ ràng và nhân văn.

Nếu một đứa trẻ phải học từ sáng đến tối, hết chính khóa lại đến học thêm thì rõ ràng hệ thống giáo dục đang có vấn đề. Tuổi thơ không thể chỉ được đo bằng bài tập, đề thi và bảng điểm!


Tin liên quan

Mời tham gia diễn đàn: Dạy thêm, học thêm nên thay đổi ra sao?

Mời tham gia diễn đàn: Dạy thêm, học thêm nên thay đổi ra sao?

Khi ban hành Thông tư 29/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định mục đích là nhằm quản lý tốt hơn việc dạy thêm, học thêm

Linh hoạt quy định về dạy thêm, học thêm

Đại diện các cơ sở giáo dục cho rằng dù quy định dạy thêm, học thêm có sửa đổi nhưng vẫn chưa giải quyết được những tồn tại ở thực tế

Bộ GD-ĐT: Sửa đổi, bổ sung quy định dạy thêm, học thêm để loại bỏ bệnh thành tích

(NLĐO)- Theo Bộ GD-ĐT, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 về dạy thêm, học thêm góp phần hướng tới loại bỏ bệnh thành tích trong giáo dục

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo