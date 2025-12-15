Dạy thêm, học thêm nên thay đổi ra sao?

Chứ Bộ không cấm, không "siết"hoạt động này. Dù vậy, sau khi thông tư này ra đời, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD-ĐT lấy ý kiến đóng góp dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024 quy định về dạy thêm, học thêm. Sau đó, Bộ GD-ĐT sẽ đăng tải dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan góp ý.

Dự kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung

Theo Thông tư 29, có 3 đối tượng được phép học thêm trong trường (không thu tiền, chỉ dành cho học sinh đăng ký học thêm theo từng môn). Đó là học sinh có kết quả học tập môn cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của trường.

Về thời lượng dạy thêm trong trường, Thông tư 29 quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Trong tương lai, Bộ GD-ĐT dự kiến cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong trường, thông qua việc giao quyền cho giám đốc Sở GD-ĐT quyết định đối với những trường hợp theo đề nghị của hiệu trưởng.

Nhiều trường tổ chức dạy thêm, ôn tập miễn phí cho học sinh trong trường. Ảnh: ĐẶNG TRINH

Cụ thể, theo dự thảo thông tư mới, hiệu trưởng căn cứ điều kiện thực tiễn về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, thời gian tổ chức dạy học buổi 2 theo kế hoạch giáo dục của trường, ngân sách được cấp... để cân nhắc tính cần thiết, phù hợp, bổ sung thời lượng dạy thêm, học thêm cho một số đối tượng học sinh trong trường; đề xuất giám đốc Sở GD-ĐT xem xét quyết định.

Đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định việc sửa đổi, bổ sung này vẫn bảo đảm nguyên tắc cốt lõi của Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Đó là không thu tiền của học sinh, không làm tăng thêm áp lực học tập, không hạn chế quyền được học tập của các em.

Dự thảo thông tư mới cũng điều chỉnh yêu cầu về đăng ký kinh doanh đối với tổ chức hoặc cá nhân tham gia hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh nhằm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp khi đa dạng các loại hình doanh nghiệp. Dự thảo còn bổ sung quy định về việc cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở, nhằm công khai thông tin đối với tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường để xã hội giám sát kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư lần này quy định chặt chẽ hơn về báo cáo của giáo viên đang dạy tại các trường mà tham gia dạy thêm bên ngoài. Theo đó, giáo viên phải báo cáo trước khi bắt đầu dạy thêm bên ngoài; phải cập nhật khi có thay đổi trong nội dung báo cáo. Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý của hiệu trưởng đối với giáo viên.

Một thay đổi nữa là UBND cấp xã sẽ quản lý, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm nếu xảy ra.

Bớt quy định "cứng", tăng sự minh bạch

Khi ban hành Thông tư 29 trước đây, Bộ GD-ĐT khẳng định mục đích là nhằm quản lý tốt hơn việc dạy thêm, học thêm, chứ không cấm, không "siết" hoạt động này.

Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục cho hay ngay từ khi Thông tư 29 được ban hành, nhiều tranh luận trái chiều đã xuất hiện. Trong đó, quy định "cứng" mỗi môn học chỉ được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần được nhiều người quan tâm.

Nhiều giáo viên và phụ huynh cho rằng giới hạn dạy thêm 2 tiết/tuần là không đủ để cải thiện năng lực của những học sinh yếu kém; không đủ thời gian ôn tập cho học sinh cuối năm hoặc bồi dưỡng chuyên sâu cho học sinh giỏi.

Theo hiệu trưởng một trường THPT tại phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, cần nhìn thẳng vào thực tiễn dạy học ở các trường THCS và THPT, đặc biệt là trước mỗi mùa thi tốt nghiệp hay tuyển sinh lớp 10. "Bước vào giai đoạn cao điểm ôn thi, khối lượng kiến thức mà học sinh cần được hệ thống hóa, củng cố và luyện tập là rất lớn. Nếu chỉ được phép dạy thêm 2 tiết/tuần/môn, cả giáo viên lẫn học sinh đều không đủ thời gian ôn tập" - ông nhận xét.

Bên cạnh đó, việc tổ chức ôn thi thường kéo dài trong dịp hè, nếu áp dụng đúng quy định 2 tiết/tuần/môn như Thông tư 29 thì nhà trường gần như không thể xây dựng thời khóa biểu hợp lý. Đó cũng là lý do khiến nhiều học sinh phải tìm đến các trung tâm dạy thêm bên ngoài vì thời gian linh hoạt hơn, dù có thể chất lượng không được như khi ôn tập tại trường.

Hiệu trưởng nêu trên cũng bày tỏ băn khoăn về "trường hợp đặc biệt". Theo ông, Bộ GD-ĐT nên quy định rõ ràng các tình huống được phép tăng số tiết dạy thêm, để tránh việc mỗi lần muốn tăng tiết lại phải làm hồ sơ đề xuất với Sở GD-ĐT. Bộ GD-ĐT nên trao quyền chủ động cho hiệu trưởng, với yêu cầu các trường phải sớm xây dựng kế hoạch dạy thêm ngay từ đầu năm học, trong đó có số lượng tiết bồi dưỡng trong các giai đoạn cao điểm ôn tập.

Trong bối cảnh tình trạng dạy thêm không phép, thu phí tùy tiện vẫn tồn tại và gây nhiều bức xúc, một chuyên gia giáo dục cho rằng việc dự thảo thông tư quy định phải công khai môn học, khối lớp, thời gian, giáo viên, mức thu… trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại cơ sở dạy thêm là hợp lý. Một giáo viên ở Hà Nội nhìn nhận với quy định này, phụ huynh có căn cứ để lựa chọn lớp học thêm, còn cơ quan quản lý có điều kiện giám sát rõ ràng hơn. Sự minh bạch này cũng góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động dạy thêm, học thêm.

Về việc yêu cầu giáo viên chính khóa phải báo cáo hiệu trưởng nếu tham gia dạy thêm bên ngoài, hiệu trưởng một trường tiểu học tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội đánh giá đây là bước cần thiết để bảo đảm sự rõ ràng trong hoạt động dạy thêm, học thêm. Khi nhà trường nắm được thông tin về hoạt động dạy thêm bên ngoài của giáo viên sẽ giúp sự phối hợp giữa các bên chặt chẽ hơn; từ đó bảo đảm việc dạy thêm diễn ra đúng quy định.

