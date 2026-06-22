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Thể thao

Đè bẹp Ả Rập Saudi 4-0, Tây Ban Nha thẳng tiến ngôi đầu bảng

Đào Tùng (theo FIFA)

(NLĐO) – Lamine Yamal mở tỉ số nhưng Mikel Oyarzabal tỏa sáng với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo trong chiến thắng của Tây Ban Nha trước Ả Rập Saudi

Nhìn cách Tây Ban Nha áp đảo gần như toàn diện trước đại diện châu Á, hẳn bất cứ người hâm mộ nào cũng hiểu lý do đoàn quân của HLV Luis de la Fuuente khát khao chiến thắng sau khi nhận cơn mưa chỉ trích ở trận ra quân cách đây ít ngày với Cape Verde.

Đè bẹp Ả Rập Saudi 4-0, Tây Ban Nha thẳng tiến ngôi đầu bảng H - Ảnh 1.

Lamine Yamal tái xuất và có bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2026

Thay đến 4 vị trí, trong đó có sự xuất hiện của Lamine Yamal ở đội hình xuất phát, Tây Ban Nha thể hiện rõ quyết tâm lấy trọn 3 điểm trước Ả Rập Saudi. Nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng đẩy Ả Rập Saudi vào thế phải căng mình chống trả, Tây Ban Nha chiếm ưu thế bằng những pha phối hợp tốc độ giữa Lamine Yamal, Dani Olmo và Mikel Oyarzabal.

Pha phối hợp đẹp mắt dẫn đến bàn mở tỉ số của Lamine Yamal

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng xứ sở Bò tót đã tìm được bàn thắng mở tỉ số ở phút 10. Mikel Oyarzabal thực hiện đường chuyền thuận lợi, bóng cắt ngang mặt thành để Lamine Yamal thoát xuống dứt điểm chính xác, đánh bại thủ thành Mohammed Al Owais.

Đè bẹp Ả Rập Saudi 4-0, Tây Ban Nha thẳng tiến ngôi đầu bảng H - Ảnh 2.

Cầu thủ 18 tuổi không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ quê nhà

Có bàn mở điểm, Tây Ban Nha càng thi đấu càng hưng phấn. Chỉ 11 phút sau, từ một tình huống phạt góc, Aymeric Laporte đánh đầu làm tường để Mikel Oyarzabal nhanh chân dứt điểm cận thành, nâng tỉ số lên 2-0.

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Ả Rập Saudi gần như không thể chống đỡ trước sức tấn công dồn dập của "gã khổng lồ" châu Âu. Phút 24, Dani Olmo đánh đầu chuyền bóng thuận lợi để Oyarzabal băng xuống dứt điểm gọn gàng, hoàn tất cú đúp và giúp Tây Ban Nha dẫn trước 3-0.

Đè bẹp Ả Rập Saudi 4-0, Tây Ban Nha thẳng tiến ngôi đầu bảng H - Ảnh 3.

Mikel Oyarzabal liên tiếp ghi bàn trong vòng hơn 10 phút

Trong phần còn lại của hiệp một, nhà vô địch Euro 2024 tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận. Oyarzabal suýt hoàn tất hat-trick khi cú dứt điểm của anh đưa bóng dội xà ngang ở phút 36. Trong khi đó, Ả Rập Saudi chỉ tạo ra được vài pha phản công đơn lẻ và không đủ sức gây khó khăn cho hàng thủ Tây Ban Nha.

Đè bẹp Ả Rập Saudi 4-0, Tây Ban Nha thẳng tiến ngôi đầu bảng H - Ảnh 4.

Mikel Oyarzabal vui mừng sau bàn thắng thứ nhì của riêng mình

Sau giờ nghỉ, cách biệt tiếp tục được nới rộng. Phút 49, từ một tình huống tấn công của Tây Ban Nha, Hassan Tambakti lúng túng đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực cản phá, khiến Ả Rập Saudi phải nhận bàn thua thứ tư. Trong pha bóng này, Marc Cucurella trong tư thế trống trải đã quăng chân dứt điểm, bóng bật người thủ môn Mohammed Al Owais và chạm chân Hassan Tambakti đi ngược vào lưới đội bóng châu Á.

Đè bẹp Ả Rập Saudi 4-0, Tây Ban Nha thẳng tiến ngôi đầu bảng H - Ảnh 5.

Marc Cucurella khiến Hassan Tambakti ôm hận bởi bàn đá phản

Dẫn trước với khoảng cách an toàn, Tây Ban Nha chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát bóng vượt trội. Những sự điều chỉnh nhân sự như Nico Williams, Mikel Merino hay Ferran Torres tiếp tục giúp đội bóng áo đỏ duy trì sức ép lên phần sân đối phương.

Cơ hội đáng chú ý nhất của Ả Rập Saudi trong hiệp hai đến ở phút 81 khi Abdullah Al Hamdan tung cú sút từ xa buộc thủ môn Unai Simon phải trổ tài cứu thua. Tuy nhiên, đó là một trong số rất ít tình huống mà đại diện châu Á có thể gây nguy hiểm.

Đè bẹp Ả Rập Saudi 4-0, Tây Ban Nha thẳng tiến ngôi đầu bảng H - Ảnh 6.

Ferran Torres suýt ghi bàn thứ 6 cho Tây Ban Nha

Những phút bù giờ chứng kiến Ferran Torres đưa được bóng vào lưới Saudi Arabia nhưng VAR xác định lỗi việt vị trong pha bóng dẫn đến bàn thắng nên không công nhận. Chiến thắng 4-0 phản ánh đúng cục diện trên sân khi Tây Ban Nha vượt trội về mọi mặt. Oyarzabal trở thành ngôi sao sáng nhất với hai bàn thắng và một pha kiến tạo, trong khi Lamine Yamal tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng lớn trên hàng công.

Đè bẹp Ả Rập Saudi 4-0, Tây Ban Nha thẳng tiến ngôi đầu bảng H - Ảnh 7.

Chiến thắng đầu tay của Tây Ban Nha tại World Cup 2026

Kết quả này giúp Tây Ban Nha có màn trình diễn đầy thuyết phục và khẳng định vị thế của một trong những ứng viên đáng gờm cho chức vô địch. Nếu giành kết quả thuận lợi trước Uruguay ở lượt đấu chót, Tây Ban Nha sẽ đứng đầu bảng H để tránh việc đối đầu sớm với Argentina, thay vào đó là quyền chọn lựa đối thủ là đội nhì bảng J, nhiều khả năng được xác định giữa Áo và Algeria.

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