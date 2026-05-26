Tây Ban Nha chốt danh sách World Cup 2026: Cầu thủ Real Madrid lần đầu vắng bóng

Lần đầu tiên kể từ khi chính thức góp mặt ở đấu trường World Cup gần một thế kỷ qua, tuyển Tây Ban Nha không bao gồm bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid trong danh sách chính thức. Sự vắng mặt của các ngôi sao đến từ sân Santiago Bernabeu phản ánh phần nào giai đoạn chuyển giao lực lượng của đội bóng Hoàng gia cũng như định hướng lựa chọn nhân sự của De la Fuente.

Trước thời điểm công bố danh sách, trung vệ Dean Huijsen được xem là niềm hy vọng cuối cùng của Real Madrid trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cầu thủ 21 tuổi bất ngờ bị gạch tên dù từng được đánh giá là ứng viên cho một suất đá chính.

Thay vì Huijsen, De la Fuente đặt niềm tin vào Eric Garcia (Barcelona) và Marc Pubill (Atletico Madrid). Nhà cầm quân 64 tuổi cho rằng cả hai đã thể hiện phong độ ổn định suốt mùa giải vừa qua và xứng đáng được trao cơ hội. Đặc biệt, ông dành nhiều lời khen cho Eric Garcia, học trò cũ ở các cấp độ trẻ, đồng thời đánh giá cao khả năng thi đấu đa năng của Marc Pubill, người có thể đảm nhiệm nhiều vị trí nơi hàng thủ.

Danh sách được công bố cho thấy bộ khung từng giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 vẫn được duy trì. Unai Simon tiếp tục là lựa chọn số một trong khung thành. Hàng tiền vệ vẫn xoay quanh những cái tên giàu kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng như Pedri, Gavi, Martin Zubimendi hay Fabian Ruiz. Trên hàng công, Lamine Yamal tiếp tục được kỳ vọng trở thành đầu tàu của thế hệ mới bên cạnh Nico Williams, Dani Olmo và Mikel Oyarzabal.

Một điểm nổi bật khác là sự áp đảo của Barcelona. Nhà vô địch La Liga đóng góp tới 8 cầu thủ cho tuyển Tây Ban Nha, nhiều nhất trong số các CLB. Điều này cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của lò đào tạo La Masia cũng như vai trò quan trọng của các cầu thủ Barca trong kế hoạch của De la Fuente.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc, danh sách lần này cũng mang đến cơ hội cho một số gương mặt mới. HLV De la Fuente cho thấy ông không ngại đưa ra các quyết định táo bạo nếu điều đó phục vụ lợi ích tập thể. Tiêu chí lựa chọn của ông không dựa vào danh tiếng CLB chủ quản mà đặt nặng phong độ, sự phù hợp chiến thuật và tính linh hoạt trong một giải đấu kéo dài với mật độ thi đấu dày đặc.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, tuyển Tây Ban Nha tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm tại World Cup 2026. Tuy nhiên, việc Real Madrid hoàn toàn vắng bóng và sự xuất hiện của một số lựa chọn bất ngờ chắc chắn sẽ còn tạo nên nhiều cuộc tranh luận cho đến khi La Roja chính thức bước vào hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.