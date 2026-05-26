Thể thao

Tây Ban Nha chốt danh sách World Cup 2026: Cầu thủ Real Madrid lần đầu vắng bóng

Đông Linh (theo Marca, AS)

(NLĐO) - HLV Luis de la Fuente công bố danh sách tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026, tạo nên một trong những quyết định gây chú ý nhất lịch sử bóng đá nước này

Lần đầu tiên kể từ khi chính thức góp mặt ở đấu trường World Cup gần một thế kỷ qua, tuyển Tây Ban Nha không bao gồm bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid trong danh sách chính thức. Sự vắng mặt của các ngôi sao đến từ sân Santiago Bernabeu phản ánh phần nào giai đoạn chuyển giao lực lượng của đội bóng Hoàng gia cũng như định hướng lựa chọn nhân sự của De la Fuente.

Trước thời điểm công bố danh sách, trung vệ Dean Huijsen được xem là niềm hy vọng cuối cùng của Real Madrid trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cầu thủ 21 tuổi bất ngờ bị gạch tên dù từng được đánh giá là ứng viên cho một suất đá chính.

Tây Ban Nha chốt danh sách World Cup 2026: Cầu thủ Real Madrid lần đầu vắng bóng - Ảnh 1.

Ngay cả trung vệ Dean Huijsen (phải) cũng không có tên trong danh sách

Thay vì Huijsen, De la Fuente đặt niềm tin vào Eric Garcia (Barcelona) và Marc Pubill (Atletico Madrid). Nhà cầm quân 64 tuổi cho rằng cả hai đã thể hiện phong độ ổn định suốt mùa giải vừa qua và xứng đáng được trao cơ hội. Đặc biệt, ông dành nhiều lời khen cho Eric Garcia, học trò cũ ở các cấp độ trẻ, đồng thời đánh giá cao khả năng thi đấu đa năng của Marc Pubill, người có thể đảm nhiệm nhiều vị trí nơi hàng thủ.

Danh sách được công bố cho thấy bộ khung từng giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 vẫn được duy trì. Unai Simon tiếp tục là lựa chọn số một trong khung thành. Hàng tiền vệ vẫn xoay quanh những cái tên giàu kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng như Pedri, Gavi, Martin Zubimendi hay Fabian Ruiz. Trên hàng công, Lamine Yamal tiếp tục được kỳ vọng trở thành đầu tàu của thế hệ mới bên cạnh Nico Williams, Dani Olmo và Mikel Oyarzabal.

Tây Ban Nha chốt danh sách World Cup 2026: Cầu thủ Real Madrid lần đầu vắng bóng - Ảnh 2.

Lamine Yamal và Nico Williams sẽ lại sát cánh như ở Euro 2024

Một điểm nổi bật khác là sự áp đảo của Barcelona. Nhà vô địch La Liga đóng góp tới 8 cầu thủ cho tuyển Tây Ban Nha, nhiều nhất trong số các CLB. Điều này cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của lò đào tạo La Masia cũng như vai trò quan trọng của các cầu thủ Barca trong kế hoạch của De la Fuente.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc, danh sách lần này cũng mang đến cơ hội cho một số gương mặt mới. HLV De la Fuente cho thấy ông không ngại đưa ra các quyết định táo bạo nếu điều đó phục vụ lợi ích tập thể. Tiêu chí lựa chọn của ông không dựa vào danh tiếng CLB chủ quản mà đặt nặng phong độ, sự phù hợp chiến thuật và tính linh hoạt trong một giải đấu kéo dài với mật độ thi đấu dày đặc.

Tây Ban Nha chốt danh sách World Cup 2026: Cầu thủ Real Madrid lần đầu vắng bóng - Ảnh 3.

De la Fuente và 26 chiến binh Tây Ban Nha

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, tuyển Tây Ban Nha tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm tại World Cup 2026. Tuy nhiên, việc Real Madrid hoàn toàn vắng bóng và sự xuất hiện của một số lựa chọn bất ngờ chắc chắn sẽ còn tạo nên nhiều cuộc tranh luận cho đến khi La Roja chính thức bước vào hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.

Danh sách đội tuyển Tây Ban Nha:

Thủ môn: Unai Simon (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)

Hậu vệ: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atletico), Laporte (Athletic), Eric Garcia (Barcelona), Marc Pubill (Atletico), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Tiền vệ: Gavi (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Rodrigo Hernandez (Man City), Martin Zubimendi (Arsenal), Alex Baena (Atletico), Fabian Ruiz (PSG).

Tiền đạo: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo).

Tin liên quan

Harry Maguire, Cole Palmer bị loại khỏi tuyển Anh dự World Cup 2026

Harry Maguire, Cole Palmer bị loại khỏi tuyển Anh dự World Cup 2026

(NLĐO) - HLV Thomas Tuchel đã tạo nên làn sóng tranh luận khi danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh dự kiến tham dự World Cup 2026 thiếu vắng nhiều tên tuổi lớn.

Tuyển Đức công bố 26 cầu thủ dự World Cup 2026, Neuer bất ngờ trở lại

(NLĐO) - Tuyển Đức mang đến World Cup 2026 sự kết hợp giữa kinh nghiệm và lớp tài năng trẻ đang lên.

Đá 1 trận cả mùa, Lukaku vẫn có suất tham dự World Cup 2026

(NLĐO) - Tuyển Bỉ không triệu tập Yannick Carrasco, Romeo Lavia hay Matz Sels nhưng hàng công Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Jeremy Doku sẽ có mặt ở World Cup

