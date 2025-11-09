HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Myanmar phá hủy gần 150 công trình trong "ổ lừa đảo trực tuyến" khét tiếng

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Myanmar đang phá hủy một khu phức hợp lừa đảo trực tuyến nằm sát biên giới Thái Lan, nơi có phòng gym, spa, quán karaoke…

Trong một tuyên bố đăng trên tờ The Global New Light of Myanmar mới đây, chính quyền quân sự Myanmar cho biết họ đang tiến hành phá hủy 148 công trình thuộc một khu phức hợp Myawady - Maethawtalay (còn gọi là KK Park).

Nằm ở khu vực biên giới Myanmar - Thái Lan, khu phức hợp KK Park được xem là "ổ lừa đảo trực tuyến" lớn nhất Đông Nam Á.

Myanmar phá hủy gần 150 công trình trong "ổ lừa đảo trực tuyến" khét tiếng - Ảnh 1.

Myanmar trục xuất hàng ngàn người Trung Quốc sau chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở biên giới. Ảnh: AP

Tại đây, lực lượng chức năng Myanmar phát hiện 148 công trình, gồm: ký túc xá, bệnh viện 4 tầng, phòng gym, spa và khu karaoke sang trọng phục vụ các tổ chức lừa đảo trực tuyến.

"Đến nay, quân đội đã 101 tòa nhà, số còn lại đang trong quá trình tháo dỡ" - báo The Global New Light of Myanmar trích dẫn thông tin do quân đội cung cấp.

Hồi tháng 10, trong chiến dịch đột kích vào KK Park, nhà chức trách bắt giữ hơn 2.000 nghi phạm lừa đảo. Trong quá trình quân đội Myanmar truy quét, 1.500 đối tượng tháo chạy sang lãnh thổ Thái Lan.

Truyền thông quốc tế phản ánh nhiều khu phức hợp như KK Park hoạt động "rầm rộ" tại biên giới Myanmar.

Hàng chục ngàn người ở đây bị cưỡng ép làm việc trong những "xưởng lừa đảo" trực tuyến chuyên thực hiện thủ đoạn lừa tình, đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản qua mạng, với thiệt hại ước tính hàng chục tỉ USD mỗi năm.

Đầu năm 2025, trước áp lực mạnh từ Trung Quốc, Myanmar từng trao trả hơn 7.000 người làm việc cho các đường dây lừa đảo trực tuyến về nước.

Trong khi, Thái Lan phong tỏa Internet xuyên biên giới nhằm cắt liên lạc giữa các trung tâm tội phạm lừa đảo trực tuyến hoạt động giáp biên giới. SpaceX - công ty mẹ của Starlink - cũng vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị Internet vệ tinh lắp đặt trái phép xung quanh nhiều "hang ổ" lừa đảo ở Myanmar.

Myanmar tiếp tục trục xuất hàng ngàn người nước ngoài liên quan đến tội phạm mạng và nhập cư trái phép. Theo thông tin mới nhất từ The Global New Light of Myanmar, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 18 người nước ngoài, gồm 15 công dân Philippines, 2 người Ethiopia và 1 người Trung Quốc.

Những người này xâm nhập trái phép vào Myanmar qua biên giới Thái Lan và làm việc ở trung tâm cờ bạc, lừa đảo trực tuyến tại KK Park. 

Từ đầu năm 2025 đến nay, nhà chức trách Myanmar bắt giữ 10.762 người nước ngoài nhập cư trái phép.

Trong đó, 9.403 người đã được trao trả về nước qua cửa khẩu Thái Lan. 1.359 người còn lại đang chờ trục xuất và được "chăm sóc tốt" trong các trung tâm tạm giữ - theo báo cáo từ chính quyền quân đội.

Đột kích hàng loạt biệt thự sang trọng, tóm gọn băng lừa đảo trực tuyến ở Thái Lan

Đột kích hàng loạt biệt thự sang trọng, tóm gọn băng lừa đảo trực tuyến ở Thái Lan

(NLĐO) - Cảnh sát Thái Lan vừa mở một chiến dịch truy lùng diễn rộng nhằm bắt giữ một băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới.

Nổ liên tiếp ở khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar, Thái Lan cảnh giác cao độ

(NLĐO) - Thái Lan cảnh giác cao độ, chuẩn bị ứng phó làn sóng vượt biên sau 4 vụ nổ liên tiếp tại khu phức hợp lừa đảo khét tiếng KK Park ở biên giới Myanmar.

Trung Quốc bóc trần tội ác của “tứ đại gia tộc” lừa đảo ở Myanmar

(NLĐO) – "Tứ đại gia tộc" ở Kokang sử dụng mồi nhử "giấc mơ kiếm vàng ở miền Bắc Myanmar" để cung cấp nguồn nhân lực cho các khu phức hợp lừa đảo.

