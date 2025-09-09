HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế
Quốc tế

Con người sắp ngừng tăng tuổi thọ?

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ 23 quốc gia cho thấy tốc độ gia tăng tuổi thọ của con người đã qua đỉnh.

"Tuổi thọ tăng chưa từng có mà chúng ta đạt được trong nửa đầu thế kỷ 20 dường như là hiện tượng khó có thể đạt được lần nữa trong tương lai gần" - PGS Héctor Pifarré i Arolas (Đại học Wisconsin-Madison, Mỹ), đồng tác giả của nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí PNAS, cho biết.

Con người sắp ngừng tăng tuổi thọ? - Ảnh 1.

Tốc độ tăng tuổi thọ của con người có thể đã vượt đỉnh từ lâu và đang chậm lại - Minh họa AI: Thu Anh

Công trình của PGS Arolas và các cộng sự đã xem xét dữ liệu dân số của 23 quốc gia có thu nhập cao và tỉ lệ tử vong thấp trong thế kỷ 20.

Các hồ sơ lịch sử được kết hợp với 6 mô hình dự báo khác nhau, chủ yếu dành cho những người sinh từ năm 1939 đến năm 2000.

Kết quả cho thấy kỳ vọng hầu hết mọi người sống đến 100 tuổi là điều khó lòng xảy ra trong tương lai gần.

Cụ thể hơn, những người sinh năm 1980 sẽ không thể đạt được mốc đó như các dự báo trước đây khi phân tích tốc độ gia tăng tuổi thọ đáng kinh ngạc mà nhân loại đã đạt được từ đầu thế kỷ 20.

Dữ liệu từ nghiên cứu này chỉ ra rằng từ năm 1900 đến năm 1938, tuổi thọ trung bình tăng khoảng 5,5 tháng mỗi thế hệ.

Đối với nhóm từ năm 1939 đến năm 2000, mức tăng chậm lại, chỉ còn khoảng 2,5 đến 3,5 tháng mỗi thế hệ.

Đó là một sự khác biệt đáng kể, cho thấy tốc độ gia tăng tuổi thọ của con người đã qua đỉnh từ lâu, bất chấp những tiến bộ không ngừng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Theo đồng tác giả José Andrade từ Viện nghiên cứu nhân khẩu học Max Planck (Đức), tốc độ gia tăng tuổi thọ cực nhanh vào đầu thế kỷ 20 chủ yếu là nhỏ việc cải thiện được tỉ lệ tử vong trong những năm đầu đời.

Chúng ta đã làm tốt đến mức ở các quốc gia phát triển gần như không còn gì nhiều để cải thiện nữa.

"Nếu không có bất kỳ đột phá lớn nào giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ con người, tuổi thọ vẫn không thể tăng nhanh như vào đầu thế kỷ 20, ngay cả khi tỉ lệ sống sót của người trưởng thành tăng gấp đôi so với dự đoán" - TS Andrade nói với Science Alert.

Các phát hiện này được cho là rất có ích đối với các nhà hoạch định chính sách: Việc nắm rõ một người có thể sống lâu trung bình bao nhiêu tuổi trong tương lai gần có thể giúp thiết kế các chương trình hỗ trợ người cao tuổi, sử dụng quỹ lương hưu... hợp lý hơn.

Bên cạnh đó, phát hiện này nêu bật vai trò của các chiến lược giúp người dân đạt được tuổi thọ khỏe mạnh - tức sống lâu nhưng phải ít bệnh tật - hơn là chỉ tập trung vào cải thiện số năm sống.

Tin liên quan

Vitamin C có thể đẩy lùi lão hóa thần kinh vận động

Vitamin C có thể đẩy lùi lão hóa thần kinh vận động

Lão hóa tủy sống có thể dẫn đến sự suy giảm nhanh chóng khả năng vận động của những người trên 60 tuổi, làm tăng nguy cơ té ngã cũng như gây ra nhiều bệnh mạn tính ở người cao tuổi.

Thế giới đối mặt sức ép từ dân số đang lão hóa

Một báo cáo được Liên Hiệp Quốc công bố hôm 17-6 dự đoán dân số thế giới sẽ tăng thêm gần 2 tỉ người trong vòng 26 năm tới.

Khi hội chứng sống ẩn dật cũng bị "lão hóa"

Hội chứng "hikikomori" (người sống ẩn dật, tức không đi học hoặc đi làm trong ít nhất 6 tháng liền và không tiếp xúc với người ngoài gia đình mình trong thời gian này) lâu nay vẫn bị xem là vấn đề của giới trẻ ở Nhật Bản.

tuổi thọ tuổi thọ khỏe mạnh sống lâu Tăng tuổi thọ trường sinh
