Pháp luật

Đe dọa và sử dụng vũ lực chống đối CSGT rồi trốn truy nã

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) - Quá trình công an ở An Giang củng cố hồ sơ điều tra, xử lý hành vi phạm tội thì Dương Trung Việt bỏ trốn nên bị truy nã

Chiều 23-8, Công an xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang cho biết vừa vận động thành công đối tượng truy nã Dương Trung Việt (SN 1998; cư trú xã Nhơn Mỹ) về tội "Chống người thi hành công vụ" sau nhiều tháng lẩn trốn khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, ngày 29-9-2024, tổ công tác của Đội CSGT – Trật tự Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang cũ) kết hợp Công an xã Nhơn Mỹ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và xử lý các lỗi vi phạm theo chuyên đề.

Dương Trung Việt trốn truy nã sau khi chống đối CSGT tại An Giang - Ảnh 1.

Đối tượng Dương Trung Việt

Khi tổ công tác đến khu vực ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn Mỹ thì phát hiện Việt điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Và phát hiện Việt có nồng độ cồn trong người.

Trong quá trình làm việc, Việt không hợp tác, liên tục chửi bới, thách thức, đe dọa và sử dụng vũ lực chống đối tổ công tác. Tổ công tác tiến hành lập biên bản về hành vi "Chống người thi hành công vụ" đối với Việt.

Quá trình củng cố hồ sơ điều tra, xử lý hành vi phạm tội thì Việt bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác vận động, thuyết phục qua người thân trong gia đình, Công an xã Nhơn Mỹ đã vận động Việt ra đầu thú sau thời gian trốn truy nã.

Hiện, Công an xã Nhơn Mỹ đã bàn giao Việt cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xử lý theo quy định.

Trương Thanh Tùng (sinh năm 2000, ở xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) bị bắt giữ khi đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam

