HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Ngọc Nông ra đầu thú

Cao Nguyên

(NLĐO) - Công an tỉnh Đắk Lắk đã vận động được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có phương thức, thủ đoạn lẩn trốn tinh vi ra đầu thú

Ngày 11-8, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa vận động thành công đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Ngọc Nông (SN 1983, ngụ phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) ra đầu thú.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn tinh vi ra đầu thú- Ảnh 1.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Ngọc Nông ra cơ quan công an đầu thú

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (nay là Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Nông về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến năm 2022, Phạm Ngọc Nông có hành vi gian dối nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 hộ dân với tổng số tiền 2,1 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 23-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (cũ) đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Ngọc Nông.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều người bị hại, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã xác lập chuyên án để tập trung truy bắt, vận động đầu thú.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Nông là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có phương thức, thủ đoạn lẩn trốn tinh vi. Đối tượng thường xuyên di chuyển, che giấu thông tin liên lạc, các mối quan hệ gia đình và xã hội để đối phó, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau thời gian kiên trì, thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã vận động được đối tượng Nông ra đầu thú.

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt

Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt

(NLĐO) – Đối tượng bị truy nã đặc biệt Võ Văn Tài bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP HCM

Công an Khánh Hoà bắt giữ tội phạm Trung Quốc bị Interpol truy nã đỏ

(NLĐO)- Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ Huang Yue (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị Interpol truy nã đỏ.

Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM

(NLĐO) - Sau hơn 3 tháng lẩn trốn quyết định truy nã đặc biệt, Lê Hoàng Ân đã bị các trinh sát của Công an tỉnh An Giang bắt giữ tại TP HCM

truy nã đặc biệt lừa đảo chiếm đoạt tài sản giấy chứng nhận công an tỉnh Đắk Lắk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo