CLIP: Truy đuổi xe tải chở thuốc lá nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

CLIP: Truy đuổi xe tải chở thuốc lá nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Trị

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Khi thấy hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, tài xế xe tải chở thuốc lá nhập lậu đã điều khiển phương tiện lạng lách, bỏ chạy

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn, ước tính trị giá trên 6 tỉ đồng.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 21-1, tại Km 77 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông thuộc địa phận xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị), đơn vị này chủ trì, phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định kiểm tra phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe tải BKS 29K-020.13. 

Xe này do Nguyễn Huy Hoàng (SN 1999, ngụ xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

- Ảnh 1.

Đối tượng cùng số thuốc lá ngoại nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Trần Khôi

Lực lượng chức năng truy đuổi xe tải chở thuốc lá ngoại nhập lậu

Khi bị lực lượng chức năng đón dừng phương tiện, đối tượng này đã tăng ga bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh. Lực lượng chức năng đã truy đuổi khoảng 2 km và đối tượng chỉ mới dừng xe khi gặp chốt chặn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe tải có 148 kiện hàng hóa, cất giấu tổng cộng 111.190 bao thuốc lá điếu các loại, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Được biết, đây là vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho đến thời điểm hiện tại.

Tin liên quan

Triệt phá vụ vận chuyển điện thoại di động nhập lậu lớn từ Trung Quốc về Việt Nam

Triệt phá vụ vận chuyển điện thoại di động nhập lậu lớn từ Trung Quốc về Việt Nam

(NLĐO)- Lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 177 chiếc điện thoại iPhone các loại cùng 18 cụm linh kiện điện thoại di động

Quảng Trị chặn đứng lô 500 máy đào tiền ảo nhập lậu

(NLĐO) - Lô hàng gồm 500 máy đào tiền điện tử, trị giá khoảng 10 tỉ đồng được vận chuyển trái phép qua biên giới tỉnh Quảng Trị

Điều tra vụ nhập lậu hơn 25 tấn vỏ đạn quân dụng vào Việt Nam

(NLĐO)- Chi cục Hải quan khu vực III cùng các lực lượng chức năng bắt giữ hơn 25 tấn vỏ đạn quân dụng vừa nhập lậu qua khu vực cảng Hải Phòng

cảnh sát giao thông thuốc lá xe tải cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị thuốc lá ngoại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo