Rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó tập trung xây dựng, bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026 - 2027. Đó là nhiệm vụ được Quốc hội giao Chính phủ tại Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, được thông qua sáng nay 13-11.



Phó Thủ tướng Lê Thành Long trình bày báo cáo việc tiếp thu và giải trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 trình Quốc hội thông qua. Ảnh: Phạm Thắng

Để thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Quốc hội đề nghị Chính phủ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực hiện đại, chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, mới nổi, công nghệ cao; tạo đột phá để thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trong Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học. Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người học, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đào tạo, trang bị kiến thức cơ bản về văn hóa, nghệ thuật và tăng cường hoạt động thể dục, thể thao, nâng cao thể chất cho học sinh.

Tăng cường liên kết và phát huy hiệu quả các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam; thu hút nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia nước ngoài tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam. Đổi mới sáng tạo phải tạo ra phong trào toàn dân, chuyển đổi số phải xây dựng Quốc gia số, Chính phủ số.

Tại Nghị quyết, Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân. Trong đó, quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Chính phủ cũng cần thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trong Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền; giám sát, cảnh báo sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh…

Đối với đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, Quốc hội đề nghị năm 2026 phấn đấu hoàn thành trên 110 ngàn căn. Về lao động, việc làm, Quốc hội nêu rõ, cần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng tỉ lệ lao động phi nông nghiệp, trọng tâm là tăng năng suất lao động xã hội. Tăng cường kết nối cung cầu, phát triển mạnh thị trường lao động. Tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng độ bao phủ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Sớm vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng Quốc hội đề nghị Chính phủ thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng. Tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Xây dựng, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, TP Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương. Xây dựng Chương trình phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp mới nổi; các đề án phát triển một số cụm liên kết ngành công nghiệp chuyên môn hóa và các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, phát triển công nghiệp đường sắt, công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, năng lượng xanh, năng lượng sạch, không gian vũ trụ, lượng tử…; nghiên cứu xây dựng, triển khai các chính sách, giải pháp đồng bộ, khả thi, hiệu quả để phát triển công nghiệp hỗ trợ.



