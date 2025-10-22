HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, cung cấp miễn phí cho học sinh

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Theo đề xuất tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Chính phủ sẽ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.

Ngày 22-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, trong đó có các quy định liên quan sách giáo khoa.

Sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, cung cấp miễn phí cho học sinh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trình bày tờ trình trước Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày tờ trình dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim sơn cho biết dự thảo đã sửa đổi, bổ sung Điều 32, quy định về sách giao khoa giáo dục phổ thông và tài liệu giáo dục địa phương.

Dự thảo luật nêu rõ sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh; định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; nội dung và hình thức sách giáo khoa không mang định kiến dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội; sách giáo khoa thể hiện dưới dạng sách in, sách chữ nổi Braille, sách điện tử.

Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, chất lượng, hiện đại, phù hợp với mục tiêu giáo dục. Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; thực hiện các giải pháp xã hội hóa phù hợp về sách giáo khoa, bảo đảm tính bền vững và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo dự thảo luật, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng cấp học, lớp học để thẩm định sách giáo khoa. Hội đồng và thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông sau khi được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thẩm định và đánh giá xếp loại đạt; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, các sửa đổi, bổ sung nêu trên nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 71- NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cụ thể, Nghị quyết 71 đã nêu rõ việc bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, cần thể chế hóa tại dự thảo Luật để triển khai thực hiện.

Trình bày báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết Ủy ban tán thành với quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đối với tài liệu giáo dục địa phương, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành quy định theo hướng giao thẩm quyền tổ chức biên soạn cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định, chuyển thẩm quyền phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để bảo đảm quyền chủ động cho các địa phương.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng đã trình bày tờ trình dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

sách giáo khoa Chương trình Giáo dục phổ thông luật giáo dục giáo dục địa phương miễn phí sách giáo khoa
