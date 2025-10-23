HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá sầu riêng hôm nay 23-10: Thêm lý do khiến giá sầu riêng giảm mạnh

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Một số vựa bất ngờ tạm ngưng thu mua sầu riêng khiến thương lái và nông dân lo lắng, đặc biệt là những vườn đang tới kỳ thu hoạch.

Hai ngày qua, giá sầu riêng được một số vựa thông báo chỉ còn 80.000 – 83.000 đồng/kg, giảm 6.000 – 10.000 đồng/kg so với 2 ngày trước; một số vựa còn tạm ngưng thu mua khiến thương lái và nông dân lo lắng, đặc biệt là những vườn đang tới kỳ thu hoạch. 

Một phòng kiểm nghiệm bảo dưỡng

TIN LIÊN QUAN

Một số clip trên mạng xã hội được chủ tài khoản quay tại vườn sầu riêng hoặc vựa sầu riêng cho biết hàng đang ùn ứ do phòng kiểm nghiệm tạm ngưng hoạt động.

Một email thông báo tạm ngưng nhận đăng ký và lấy mẫu kiểm nghiệm từ 18 giờ ngày 21-10 đến 8 giờ ngày 27-10 để bảo trì hệ thống thiết bị của Trung tâm Kiểm nghiệm RETAQ được lan truyền và cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc ùn ứ.

Giá sầu riêng giảm mạnh do ùn tắc kiểm nghiệm xuất khẩu sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Email thông báo bảo trì, bảo dưỡng hệ thống của một phòng kiểm nghiệm

Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với một lãnh đạo phụ trách trong lĩnh vực kiểm nghiệm thì được xác nhận đúng là trung tâm trên bảo dưỡng nhưng vẫn có các phòng kiểm nghiệm khác hoạt động chứ không phải toàn bộ đều bảo dưỡng.

Giá sầu riêng giảm mạnh do ùn tắc kiểm nghiệm xuất khẩu sang Trung Quốc - Ảnh 3.

Giá sầu riêng giảm giữa lúc nghịch vụ

Doanh nghiệp lo lắng

Tuy nhiên, một doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng cho hay do các đơn vị kiểm nghiệm khác cũng quá tải nên không nhận thêm khách hàng mới. Điều này khiến những doanh nghiệp trước giờ thực hiện kiểm nghiệm tại trung tâm trên trở tay không kịp, thiệt hại rất lớn.

Bởi lẽ, 1 container sầu riêng loại A hiện tại có giá tiền hàng khoảng 2 tỉ đồng, nếu không xuất khẩu kịp hoặc phải chuyển sang bán nội địa vì không có chứng thư sẽ thiệt hại rất lớn.

Như vậy, trừ một số chủ hàng bị tác động trực tiếp, các đơn vị khác vẫn có thể xuất khẩu hàng sang Trung Quốc hoặc các thị trường khác, hoặc cấp đông. 

Dù vậy, việc xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc không thông suốt cũng kéo mặt bằng giá sầu riêng xuống.

Một số vựa thu mua sầu riêng không còn dùng tiêu chuẩn A – B xuất khẩu sang Trung Quốc nữa mà báo giá: hàng đẹp từ 88.000 – 90.000 đồng/kg; hàng cơm ngon, mẫu không đẹp 78.000 – 85.000 đồng/kg và hàng dạt, hàng kem là 25.000 – 27.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Xuất khẩu dừa tươi nhìn từ bài học sầu riêng, thanh long

Xuất khẩu dừa tươi nhìn từ bài học sầu riêng, thanh long

Sau thời gian ngắn tăng trưởng mạnh mẽ, xuất khẩu dừa tươi của Việt Nam đang xuất hiện những dấu hiệu bất ổn

Giá sầu riêng hôm nay 8-10: Vượt 100.000 đồng/kg, nhà vườn trúng lớn

(NLĐO) – Giá sầu riêng hôm nay tiếp tục tăng, so với chính vụ đã cao hơn từ 25.000 đồng/kg, nhà vườn trúng đậm

Giá sầu riêng hôm nay 7-10: Tiếp tục tăng mạnh, đến lượt Campuchia xuất sang Trung Quốc

(NLĐO) – Giá sầu riêng hôm nay tiếp tục tăng khi nguồn cung khan hiếm, ít loại ngon, đạt chuẩn xuất khẩu

sầu riêng giá sầu riêng Dona Ri6 phòng kiểm nghiệm sầu riêng
